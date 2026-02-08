　
日本眾議院大選遇大雪「投票率下降」！　日航19航班取消

▲▼日本眾議院大選投票。（圖／路透）

▲日本眾議院大選8日舉行投開票作業。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本第51屆眾議院大選8日登場，然而受到大雪天氣影響，上午投票率略顯低迷。根據總務省統計，截至上午11時全國投票率僅7.17%，較前次選舉同時段下降3.26個百分點。與此同時，日本多地遭遇大雪襲擊，日本航空19個航班被迫停飛，1437名旅客行程受阻。

根據《日本放送協會》報導，全日本超過4萬4600處投票所8日同步展開投票作業，除了少數地區提前在7日完成投票外（離島、山區因特殊地理環境提前投票），其餘地區投票將持續至晚間8時。「期日前投票」（提前投票）的部分，截至6日為止已有2079萬人完成投票，約占全體選民的20%，較上屆同期增加436萬人。

此次大選在政權框架重組、新政黨成立的背景下登場，朝野政治版圖出現重大變化。選戰聚焦於高市政府施政方針、消費稅調整與物價對策、外交及安全保障等核心議題，共計1284名候選人角逐小選舉區289席與比例代表176席，合計465個國會席次。

選舉最大焦點在於由自民黨與日本維新會所組成的執政聯盟能否守住過半數優勢，讓高市政府得以延續，或是由在野陣營擴大勢力翻盤。

除了國會議員選舉，8日同步舉行最高法院法官「國民審查」，本次審查對象為前次眾院選後新任命的2名法官，選民可針對法官適任性表達意見。

日本各地8日迎來大雪，不但影響投票率，部分地區為確保選民與工作人員安全，被迫調整投票時段，有些地方延後開始時間，有些則提早結束。總務省特別呼籲選民務必確認所在地投票時間，避免撲空。

另一方面，日本航空宣布，截至上午9時已取消19個航班，包括羽田機場往返出雲機場、伊丹機場往返但馬機場等出雲與但馬地區航線，預計影響1437名旅客行程。

開票作業將從晚間8時陸續展開，預計9日凌晨前可確定大致勝負，各黨陣營也進入最後衝刺階段。

 
日本山口縣宇部市長生煤礦進行太平洋戰爭罹難者遺骨水下調查，一名協助打撈遺骸的57歲台灣籍魏姓資深潛水員7日在作業中不幸溺水身亡。負責該項調查的民間團體「刻印長生炭坑水非常歷史會」（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会）8日召開記者會說明事故經過，根據初步判斷，死者疑似是在吸入高壓氧時出現痙攣，導致呼吸器脫落，溺水身亡。

