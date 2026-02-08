　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

500公尺有20多具遺體！墾丁梅花鹿遭圍網奪命　墾管處三點聲明

▲▼墾丁淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

▲許多梅花鹿慘死在墾丁圍網中，觀光勝地淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

記者郭玗潔／台東報導

墾丁國家公園梅花鹿增長，官方表示當地數量已達3600隻以上，引發生態問題，今年更首度試辦獵人課程，期望能解決環境承載量超載的問題。然而有社頂部落在地居民表示，墾丁牧場內鹿屍遍布，500公尺就有20具以上的遺體，許多梅花鹿遭牧場的尼龍圍網鎖喉奪命，憤而表示「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了！」，不敢想像牧場加上林業試驗共數千米的圍網上，還會有多少鹿屍，諷刺表示「國旅標竿、墾丁墓場」。

這名網友表示自己是社頂部落在地居民，到爆料公社發文指出，「墾丁社頂部落這邊幾乎看不到梅花鹿，原來都躺在這裡！500公尺就有20具以上的遺體。牧場+林業試驗所總共數千米（應該上萬）的圍網有多少遺體？大家可以去想像！」，拍攝到許多梅花鹿在圍網中痛苦掙扎、頸部被絞死，以及圍網中只剩遺骸的慘狀，影像相當駭人。

▲▼墾丁淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友拍到好幾隻仍在掙扎的梅花鹿畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

網友質疑，官方放話3600隻梅花鹿群體氾濫，就是這些圍網的遮羞布。「在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸」、「在地的我，聞著遺骸的屍臭、拍著傷感的照片，期待的是轉角處少一具骸骨的喜悅」，更痛批「國家公園是以保育為核心價值？還是種牧草是價值？！何況梅花鹿也不愛牧草！幾個山頭都被開發種牧草！改叫牧草國家公園算了！」，譏諷表示「國旅標竿」、「墾丁墓場」。

對於網友質疑，墾管處做出3點回應：

1、影片中的尼龍圍網係早年各單位依熱點區設置的防護網，主要是防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，近年各單位設置的防護網皆已改成菱形鐵絲網。

2、本處將立即派員清查查看，並請相關土地權責機關清除毀壞的尼龍圍網，協助卡網的梅花鹿脫困。

3、本處並將協請相關單位改善圍網或圍籬，將早年設置的尼龍繩網改成菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。

▲▼墾丁淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼墾丁淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼墾丁淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
春節國旅平均訂房率43.03%　1縣市近6成最高
陳為民YT頻道「即日起停更」　認了：面臨最大危機
李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」！晃臀片激辣
29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」
比基尼妹跪趴桌底！淫魔富商新照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太平山降冰霰結霧淞　整座山頭籠罩銀白美景！遊客驚艷

16歲女兒遭男友性侵誆「處女膜會長回來」　母持高球桿痛毆+恐嚇

500公尺有20多具遺體！墾丁梅花鹿遭圍網奪命　墾管處三點聲明

寒流凍蕃薯！氣象署發布低溫特報　全台昨33人非創傷OHCA

宛如特技畫面曝！屏東男衝撞「騎上」路邊車　騰空飛起慘翻肚

年關資金流動大！金城警聯手銀行防搶演練　模擬歹徒持槍犯案

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

快訊／台南市5樓建物火警！2人受困獲救　31警消急灌救

毛孩的彩虹天堂負責人涉侵占531萬　遭起訴後3天陳屍台中租屋處

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

太平山降冰霰結霧淞　整座山頭籠罩銀白美景！遊客驚艷

16歲女兒遭男友性侵誆「處女膜會長回來」　母持高球桿痛毆+恐嚇

500公尺有20多具遺體！墾丁梅花鹿遭圍網奪命　墾管處三點聲明

寒流凍蕃薯！氣象署發布低溫特報　全台昨33人非創傷OHCA

宛如特技畫面曝！屏東男衝撞「騎上」路邊車　騰空飛起慘翻肚

年關資金流動大！金城警聯手銀行防搶演練　模擬歹徒持槍犯案

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

快訊／台南市5樓建物火警！2人受困獲救　31警消急灌救

毛孩的彩虹天堂負責人涉侵占531萬　遭起訴後3天陳屍台中租屋處

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎

太平山降冰霰結霧淞　整座山頭籠罩銀白美景！遊客驚艷

福州共諜林祥熹遭槍決74年後　骨灰運返家鄉

日本眾議院大選遇大雪「投票率下降」！　日航19航班取消

情色教主雪碧「被關小黑屋」查全裸照！新加坡證實遣返　原因曝光

米可白切完後鼻神經「承認後悔了」！被拍回診術後照 恢復現況曝光

全智賢、宋慧喬少女感秘密解析　近年保養趨勢維持線條感與穩定膚況

豬哥亮回來了！民視用Ai科技重現傳奇　加盟除夕主持群「侯怡君感動同台」

《世紀血案》虛構人物設定荒謬！楊小黎丟「2疑問」導演回答超傻眼

Krispy Kreme情人節「愛心甜甜圈」只賣3天　再送限量明信片

16歲女兒遭男友性侵誆「處女膜會長回來」　母持高球桿痛毆+恐嚇

【基隆雨夜驚魂】行人跑步穿越斑馬線　轎車未注意慘遭撞倒

社會熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

員工對碎紙機噴潤滑劑　開機轟一聲氣爆

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

辣妹KTV遭慘2男子壓廁所侵犯！判決出爐

人妻激戰車友「全家收性愛片」 科技公司綠帽總監怒告

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

更多熱門

相關新聞

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

墾丁觀光近年成為國旅討論焦點，建國中學近日舉辦3天2夜畢業旅行，安排高三生在墾丁某合菜餐廳用餐，不料每道菜都是冷的，只有柳丁是溫的，讓學生們氣得紛紛湧入Google評論刷一星負評。對此，業者喊冤，稱可能是上菜太早、有時間差，才造成誤會。不過，雙方各執一詞。

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」

墾丁國旅人數快跌破200萬防線！地方嘆：連雞都快餓死

墾丁國旅人數快跌破200萬防線！地方嘆：連雞都快餓死

迎2026　墾丁、雙流、林後四林新年踏青全攻略

迎2026　墾丁、雙流、林後四林新年踏青全攻略

觀光人潮創20年新低　墾丁大街歇業服飾店法拍嘸人要

觀光人潮創20年新低　墾丁大街歇業服飾店法拍嘸人要

關鍵字：

墾丁梅花鹿生態問題圍網死亡獵人課程

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面