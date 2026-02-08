500公尺有20多具遺體！墾丁梅花鹿遭圍網奪命　墾管處三點聲明

▲許多梅花鹿慘死在墾丁圍網中，觀光勝地淪梅花鹿墓園。（圖／翻攝自爆料公社）

記者郭玗潔／台東報導

墾丁國家公園梅花鹿增長，官方表示當地數量已達3600隻以上，引發生態問題，今年更首度試辦獵人課程，期望能解決環境承載量超載的問題。然而有社頂部落在地居民表示，墾丁牧場內鹿屍遍布，500公尺就有20具以上的遺體，許多梅花鹿遭牧場的尼龍圍網鎖喉奪命，憤而表示「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了！」，不敢想像牧場加上林業試驗共數千米的圍網上，還會有多少鹿屍，諷刺表示「國旅標竿、墾丁墓場」。

這名網友表示自己是社頂部落在地居民，到爆料公社發文指出，「墾丁社頂部落這邊幾乎看不到梅花鹿，原來都躺在這裡！500公尺就有20具以上的遺體。牧場+林業試驗所總共數千米（應該上萬）的圍網有多少遺體？大家可以去想像！」，拍攝到許多梅花鹿在圍網中痛苦掙扎、頸部被絞死，以及圍網中只剩遺骸的慘狀，影像相當駭人。

▲網友拍到好幾隻仍在掙扎的梅花鹿畫面。（圖／翻攝自爆料公社）

網友質疑，官方放話3600隻梅花鹿群體氾濫，就是這些圍網的遮羞布。「在外面的你，聞著牧草的芬芳，拍著美美的照片、期待偶現的梅花鹿帶來小確幸」、「在地的我，聞著遺骸的屍臭、拍著傷感的照片，期待的是轉角處少一具骸骨的喜悅」，更痛批「國家公園是以保育為核心價值？還是種牧草是價值？！何況梅花鹿也不愛牧草！幾個山頭都被開發種牧草！改叫牧草國家公園算了！」，譏諷表示「國旅標竿」、「墾丁墓場」。

對於網友質疑，墾管處做出3點回應：

1、影片中的尼龍圍網係早年各單位依熱點區設置的防護網，主要是防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草等農作物，近年各單位設置的防護網皆已改成菱形鐵絲網。

2、本處將立即派員清查查看，並請相關土地權責機關清除毀壞的尼龍圍網，協助卡網的梅花鹿脫困。

3、本處並將協請相關單位改善圍網或圍籬，將早年設置的尼龍繩網改成菱形鐵絲網，降低發生公鹿因鹿角卡在繩網無法脫身的類似事件。