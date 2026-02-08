情色教主雪碧「被關小黑屋」查全裸照！新加坡證實遣返　原因曝光

▲ 雪碧稱赴新加坡被遣返。（圖／翻攝自IG）

台灣網紅「情色教主」雪碧（本名方祺媛）日前自曝去年10月前往新加坡觀賞F1賽車時，在樟宜機場遭當局攔查並遣返。新加坡移民與關卡局6日證實確有此事，強調她「不符合獲發訪問准證的條件」，並重申外國人入境並非理所當然。

護照未拿就被帶進小黑屋 手機遭翻OnlyFans照

雪碧先前透露，去年9月底受當地友人邀請赴新加坡看F1，飛機一落地就被男性執法人員點名帶進俗稱「小黑屋」的二次審查室，「護照都還沒拿出來就被抓了，整個人完全傻眼。」

她形容審查室內聚集台灣、中國及印度旅客，幾乎不見西方面孔。且執法人員扣押她的手機，翻看內存的OnlyFans性感照片及全裸寫真，即使她多次表達反對仍無濟於事。

新加坡官方證實：經評估不符入境條件

據當地媒體《8視界新聞》，新加坡移民局證實，方祺媛於去年9月29日抵達時接受進一步檢查，包括面談與行李檢查，經評估後認定她不符入境條件，因此予以拒絕。當局強調，每名訪客的入境申請都會依個案評估，旅客必須符合要求並可能接受額外查驗。

50人擠百坪空間過夜 自付看管費機票

雪碧此前透露，當晚她被迫睡在小黑屋的行軍床上，50多人擠在百坪空間，還得自付住宿看管費及回程機票。事後她出現嚴重心理創傷，「惡夢連連、自律神經失調，手抖失眠通通來」，甚至需就醫服藥控制。

她無奈表示，曾因交往新加坡男友而頻繁往返當地都沒問題，這次卻莫名被拒，前男友協助找律師也查無結果，更無從得知原因是否與經營OnlyFans有關。