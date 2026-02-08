29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」　苦主：謝天謝地

▲康育豪從中國入境被逮，送回監獄服刑。（圖／翻攝台灣高檢署通緝查詢系統）



網搜小組／劉維榛報導

逃亡4年的29歲通緝犯康育豪，終於在5日落網，他從中國搭機返台時，於桃園機場被警方逮捕，檢察官複訊後已發監執行。消息曝光後，讓全台警察鬆了一口氣，不少員警直言在值勤時誤觸警用小電腦，「謝天謝地！誤觸寫職務報告兩次了」、「根本堪稱逃犯界KO榜之首」。

康育豪之所以成為全台員警的重點追緝對象，因為他2022年3月21日趁返家探望家屬時，從花蓮外役監逃亡，逃亡期間又犯下重案，康育豪夥同2名楊姓、包姓同夥，埋伏在桃園區中平黃昏市場附近，砍殺因線上博弈糾紛結仇的桃園黑人家族成員郭男10多刀，造成郭男重傷後，3人前往楊梅某汽車旅館藏匿，警方後續將楊、包兩人逮捕歸案，康育豪則再度竄逃。

躲藏近4年後，康育豪5日從大陸入境，在桃園機場捷運被移民署攔下，通知航警局當場將他逮捕，終於結束4年逃亡生涯，7日早上移送桃園地檢署偵辦，承辦檢察官複訊後已發監執行。

逃犯界KO榜之首落幕 警鬆口氣：不用再寫報告了



對此，一票員警紛紛在Threads鬆了一口氣直呼，「我的天啊是育豪啊！在警用小電腦置頂多年，每次都不小心手滑按到，根本堪稱逃犯界KO榜之首，看到這名字都熟到有種認識他本人的錯覺了」、「終於小電腦不用怕不小心按到突然嗶嗶叫了」、「育豪～～有次不小心誤觸，我還以為我抓到你了」、「他的身分證我都會背了」、「最熟悉的陌生人，想不到可以在小電腦以外的地方看到」。

甚至不少苦主坦言，因為誤觸警用小電腦，導致要寫報告說明原因，「育豪～全台灣的警察因為你寫了無數的報告欸」、「謝天謝地！誤觸寫職務報告兩次了」、「X的！都你害我被資訊室稽核」、「謝謝豪哥，終於不會手殘誤觸了」、「小電腦終於不用怕不小心按到了，上面那個小通知欄，也不用一直看到他的名字了」。