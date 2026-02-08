批美方國防預算「劃錯重點」　鄭麗文：不會影響盧秀燕跟我訪美

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

1.25兆元國防特別條例草案，在立法院頻遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議，引發不少美國議員持續關切。國民黨主席鄭麗文今（8日）受訪痛批，軍購案受挫與憲政僵局的問題癥結都是出在賴清德總統身上，美方找在野黨劃錯重點、找錯問題方向，如果真的急，賴總統為何無理杯葛立法院三讀通過的法案與預算案，盼賴清德放下偏執、停止無理取鬧的憲政對峙。鄭麗文也強調，不擔心軍購案進度影響自己和台中市長盧秀燕訪問美國。

總統賴清德日前提出8年1.25兆元國防特別條例，卻屢遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議。美國參議院外交委員會主任里施（Jim Risch）昨日表示，對於台灣在野黨阻止國防預算感到失望，並強調立委應該專注於通過國防預算案，「而不是與中國共產黨合影」。

鄭麗文今日南下出席國民黨屏東縣長參選人蘇清泉活動受訪時說，大家都多慮了了啦！不要過度解讀，最近陸續有美國國會議員表達關切，但整個華府高度重視台灣戰略價值，軍購預算不能代表台美關係，更嚴重的問題是有資訊重大落差，美方被民進黨政府嚴重誤導，希望真正了解現況。

鄭麗文說，問題癥結出在賴清德總統身上，搞一整年大罷免嚴重撕裂、賴總統當選後不接受朝小野大，從頭到尾不斷以政治鬥爭杯葛國會，沒有幡然悔悟、自我反省，反而變本加厲，一概不理國會三讀通過的法案、預算，杯葛到底，成史上首位被國會彈劾的違憲總統，導致憲政僵局，年度預算、軍購預算都無法進入立法院。

鄭麗文認為，解鈴還須繫鈴人，美方如果覺得很緊急、賴清德覺得茲事體大，就應該放下偏執，停止無理取鬧、無謂的憲政對峙，只要遵守三讀通過法案，行政院的預算案、法案都可以進到立法院。她一再重申，問題癥結出在賴總統身上，美方找在野黨「劃錯重點、找錯問題方向」，如果美方真的急，賴總統為何無理杯葛，不斷延續憲政僵局？喊話民主政治順暢運作，關鍵在賴總統身上。

至於盧秀燕規劃三月訪美是否可能受到影響，鄭麗文則說，國民黨駐美代表秦日新人在台灣，全力協助盧沒問題。她自己規劃訪美也很重要，才會請秦返台、著手規劃訪美事宜，強調美方僑界、官方熱情邀請，國民黨積極積極規劃，請大家不要擔心。