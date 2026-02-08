　
政治

分析柯文哲、黃國昌推進仇恨政治SOP　蔡秉璁：盼選民看穿柯黃

▲▼ 「眾馬奔騰 萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會, 台灣民眾黨主席黃國昌,創黨主席柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲 。（資料照／記者徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時，強調2026地方選舉「藍白合」的最大戰略目標就是打下高雄，以利2028總統大選拉下賴清德、拉下民進黨。對此，民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁8日表示，民眾黨不分前主席柯文哲或黃國昌一貫以煽動仇恨來政治鬥爭，而推進仇恨政治的SOP就是「踩線、衝突、指控、仇恨、獲益」；他希望多數選民會睜大眼睛，看穿柯、黃兩人，不隨之起舞，更不要給這群人任何一票。。

蔡秉璁表示，黃國昌這個以政治算計取代城市願景的選舉目標，不只極度不尊重高雄人，而動輒開口就是「拉下總統賴清德」、「拉下高雄市長參選人賴瑞隆」，也暴露出民眾黨不分前主席柯文哲或黃國昌一貫以煽動仇恨來政治鬥爭的手段。

蔡秉璁說，仇恨需要土壤、水份、肥料滋養，而柯、黃就是精於此計的園丁。柯、黃推進仇恨政治的SOP就是「踩線、衝突、指控、仇恨、獲益」。

蔡秉璁分析，首先刻意挑戰、違反法律或規則，挑起自己與執法者、執政者的衝突；接著，再將衝突中維持法律、秩序的行動指控為打壓，將執政者貼上「獨裁」的標籤，不只憑空捏造受到迫害的形象，更藉此凝聚支持者對執政黨的仇恨；最後，再將仇恨轉化為支持，以此獲益。

蔡秉璁舉例，2024年京華城等案爆發時，在檢警偵辦案件、柯文哲一度交保而後又被收押的過程中，柯文哲、陳佩琪夫婦及許多民眾黨人，一再刻意挑戰「不得串供」等交保條件，然後再將檢方警告、法院裁判，指控為國家打壓、煽動支持者不信任司法，以轉移貪瀆案件的焦點、鞏固支持者信心。

▼民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁。（圖／蔡秉璁提供）

▲▼民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁。（圖／蔡秉璁提供）

蔡秉璁表示，近一點的例子，正是柯文哲和黃國昌為何橫柴入灶，硬要尚未放棄中華人民共和國國籍的中配李貞秀上任不分區立委。

蔡秉璁認為，《國籍法》清楚規定擔任中華民國公職人員者不得有其他國籍，無論兩岸關係的定位是什麼，中華人民共和國當然是一個國家，擔任公職人員當然要放棄中華人民共和國國籍。

蔡秉璁表示，李貞秀無法取得放棄國籍證明，是他個人和中華人民共和國政府之間的事，中華民國政府沒有義務為他解套，更不應該因此開先例。

蔡秉璁說，柯、黃等人再一次將蓄意違反法律，操作成執政黨打壓、挑起朝野衝突，目的一樣也是煽動仇恨、凝聚支持、藉此獲益。他說，無論是黃國昌口中最大戰略目標的高雄，或是自己想參選的新北，又或是全台灣任何縣市，今年年底大選，柯、黃兩人一定會繼續四處挑戰秩序、刻意違規，進而引起衝突，以獨裁的不實指控，煽動支持者的仇恨來獲益。

蔡秉璁表示，充滿仇恨、分裂對立的社會，對未來絕非好事，何況台灣又外有強敵虎視眈眈，只盼多數選民會睜大眼睛，看穿柯、黃兩人仇恨政治鬥爭的SOP，不隨之起舞，更不要給這群人任何一票。

02/06 全台詐欺最新數據

