「2026藍白合是大戰略」　柯文哲：必協調出竹縣長只一組候選人

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨禮讓新竹市長高虹安爭取連任，外界關注新竹縣長是否仍藍白合。民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）表示，2026地方選舉，藍白合作是一個大戰略，當然希望民眾黨跟國民黨會協調新竹縣長，一定會只有一組候選人，只要候選人確定後，都會討論如何合作。對於藍白合機制會否綁定竹北市長？柯文哲說，黨對黨談判原則上由民眾黨主席黃國昌跟國民黨主席鄭麗文對接，「我知道合作是大方向」，但細節由中央黨部決定。

民眾黨青年部8日舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」新春揮毫與春聯發送，柯文哲與新竹市副市長邱臣遠、民眾黨新竹縣竹北議員林碩彥出席，並一同受訪。針對竹北市長布局，柯文哲受訪說，民眾黨在新竹得票率最高，有很強大支持群眾，對民眾黨來說要推出最好的候選人來競爭。

由於傳出邱臣遠跟林碩彥有意爭取竹北市長提名，邱臣遠說，不管新竹、竹北都是民眾黨支持度高的地方，他身為新竹黨部主委，責任就是要推出最強候選人，不管是他還是黨內有志同志，爭取服務機會都是非常好的現象，相信過程中也可以讓竹北市民感受民眾黨誠意，而他個人不排除任何可能，「戰士沒有選擇戰場權利」，配合黨中央跟民意回饋推出最強候選人。林碩彥則說，竹北市長人選應由黨中央決定，會有公開透明機制，希望竹北市旗開得勝、一馬當先，推出最強候選人。

對於新竹縣是否可比照新竹市藍白合？柯文哲表示，2026地方選舉，藍白合作是一個大戰略，當然希望新竹縣長方面，民眾黨跟國民黨會協調，一定會只有一組候選人，只要候選人確定後，都會討論如何合作，原則上會藍白合。媒體追問，藍白合機制會否綁定竹北市長？柯文哲說，黨對黨談判原則上由黃國昌跟鄭麗文對接，「我知道合作是大方向」，但細節由中央黨部決定。