《世紀血案》疑影射史明是兇手　吳沛憶：看立院紀錄便知誰擋轉型正義

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，加上近期社群平台流出疑似電影劇本片段內容，因其中情節被解讀為將該案兇手指向台獨運動先驅史明，掀起輿論譁然。長期關注轉型正義的民進黨立委吳沛憶今（8日）表示，情治單位正是當年最可能的行凶者，沒想到2026年還會出現這種栽贓，「如果你去看立法院的紀錄，你會知道是哪個政黨一直在阻撓政府推動轉型正義教育」。

吳沛憶表示，在1983年，國民黨政權就企圖把林宅血案的兇手栽贓給已故的史明。「沒錯，荒謬至極，威權時代當權者就是這麼荒謬」，想把殺人犯罪栽贓給民主鬥士史明的，正是當年的情治單位，而情治單位正是林宅血案最可能的行凶者。

吳沛憶說，真心希望網路上流傳的《世紀血案》劇本不是真的，實在無法想像到了2026年，還會出現如此荒謬的污衊。有些人企圖扭曲史實，有些人沒機會認識歷史，有些人一直在阻擋下一代記憶歷史。這些都在在敦促我們，為什麼必須記得歷史，為什麼要推動轉型正義。

吳沛憶指出，台灣民間真相與和解促進會曾出版《記憶與遺忘的鬥爭：台灣轉型正義階段報告》，轉型正義就是記憶與遺忘的鬥爭。為了替加害者粉飾，總有人要你遺忘，至今還企圖扭曲記憶。

吳沛憶回憶，大學時，第一次閱讀關於林宅血案的文字，「我的眼淚無法停止」，也許你還不清楚林義雄先生遭遇的悲與痛，不曾聽過林游阿妹女士、年僅7歲的林亮均與林亭均，還有當時才9歲，被刺穿身體、喊著好痛的林奐均，「我真心希望這次事件能成為更多人認識我們自己的歷史的契機」。

吳沛憶指出，林宅血案的現場義光教會，在去年被列為「具轉型正義意涵場址」。如果你一直不知道什麼是轉型正義，現在你可以試圖去了解；如果你一直不知道為什麼政府應該推動轉型正義歷史研究及教育工作，現在你應該知道了；如果你去看立法院的紀錄，你會知道是哪個政黨一直在阻撓政府推動轉型正義教育，「記憶與遺忘從來都是鬥爭，我們要很努力，才能對抗遺忘」。