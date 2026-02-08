金價劇烈波動　陸品牌金店調整回購規則

▲金價近期劇烈波動。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

金價波動劇烈，中國大陸多家品牌金店近日都對回購規則進行了調整，包含假日暫停辦理回購、設定回購限額管理等。

根據陸媒報導，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（中金珠寶公司）6日在微信公眾號發佈公告，對「中國黃金」品牌所有通路（包括線下、線上）的貴金屬回購業務規則進行調整。

一是自2月7日起，在週六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，暫停辦理貴金屬回購業務。

二是自2月7日起，在業務辦理時間內，對回購業務實施限額管理，包括但不限於單一客戶單日累計回購上限、單筆回購總量上限等，並實施預約制。

除中金珠寶公司外，另一連鎖品牌金店「菜百股份」在2月2日也宣布調整貴金屬回購業務，在上海黃金交易所非交易日期間暫停辦理貴金屬回購業務，並對回購業務進行限額管理。

此外，大陸的大型商業銀行對積存金業務也進行了相應調整。1月30日，工商銀行公告稱，自2月7日起，在週末以及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對如意金積存業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。