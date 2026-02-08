　
大陸 大陸焦點 特派現場

金價劇烈波動　陸品牌金店調整回購規則

▲深圳水貝黃金市場,黃金,金價。（圖／CFP）

▲金價近期劇烈波動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

金價波動劇烈，中國大陸多家品牌金店近日都對回購規則進行了調整，包含假日暫停辦理回購、設定回購限額管理等。

根據陸媒報導，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（中金珠寶公司）6日在微信公眾號發佈公告，對「中國黃金」品牌所有通路（包括線下、線上）的貴金屬回購業務規則進行調整。

一是自2月7日起，在週六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，暫停辦理貴金屬回購業務。

二是自2月7日起，在業務辦理時間內，對回購業務實施限額管理，包括但不限於單一客戶單日累計回購上限、單筆回購總量上限等，並實施預約制。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

除中金珠寶公司外，另一連鎖品牌金店「菜百股份」在2月2日也宣布調整貴金屬回購業務，在上海黃金交易所非交易日期間暫停辦理貴金屬回購業務，並對回購業務進行限額管理。

此外，大陸的大型商業銀行對積存金業務也進行了相應調整。1月30日，工商銀行公告稱，自2月7日起，在週末以及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對如意金積存業務進行限額管理，限額類型包括全量或單一客戶單日積存/贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等，並進行動態設置，提金不受影響。

02/06 全台詐欺最新數據

最近黃金價格處於歷史高位，内地不少打金店生意火爆。2月4日，有杭州金店老闆表示，近期金飾加工生意火爆，店裡打掃生活垃圾，竟然掃出1700克金粉，價值200萬元（人民幣，下同），隨後引發網路熱議。不少網民質疑該店涉嫌「偷金」。

比特幣站回7萬美元關卡

比特幣站回7萬美元關卡

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

實體經濟不振　大陸短線資金湧入貴金屬市場

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

拆光「黃金地磚」　澳門酒店大賺3.5億元

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

