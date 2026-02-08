運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元　觀賽買用品都能用

▲運動幣登記只到2月8日。（圖／運動部提供）

圖文／CTWANT

16歲以上國民都有機會！「青春動滋券」於2026年轉型為「運動幣」，適用對象更擴大至16歲以上，預計發出60萬份、每份價值500元。登記抽籤只到今（8）日為止，若幸運中獎，使用期限為3月1日起至年底。

運動部指出，為兼顧產業均衡發展，運動幣除了500元可全額折抵「做運動」與「看比賽」外，也新增了「添裝備」類別（每人最高抵用200元），民眾可用於購買球鞋、運動服及器材。另外，原先「青春動滋券」發放對象是16歲到22歲青年，改為「運動幣」後，年滿16歲以上國民都有機會領取，本次預計將發放60萬份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲運動幣為內含500元額度的電子錢包，不限使用次數，可於實體店家及線上平台消費抵用。（圖／運動部提供）

運動部指出，只要是2010年（民國99年）1月1日以前出生的國民，均可在1月26日至2月8日期間至「動滋網」（500.gov.tw）登記。登記方法只要在「立即登記」頁面填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼與電子信箱等資料，完成驗證後即可取得抽籤資格。

運動部將於2月12日以直播方式公開抽獎，依身分證字號末碼抽出60萬份，每份500元，並同步發送中籤通知簡訊或是民眾可於2月13日上午10時起至「動滋網」公告查詢。

中籤者須至「動滋網」領取運動幣電子錢包QR Code，流程為登入「我的運動幣」、輸入個人資料、填寫簡訊4位數驗證碼後，即可取得電子錢包。而使用期限自3月1日上午10時起，直至12月31日24時為止。

運動幣為電子錢包，內有500元額度不限抵用次數，民眾可以截圖或列印QR Code及付款碼，於當日臨櫃消費時出示QR Code或付款碼，亦可至線上平台輸入付款碼消費使用（動態QR Code及付款碼1小時有效），若超過有效期限，請重新至「我的運動幣」輸入基本資訊，產生QR Code及付款碼。

運動部提醒，運動幣限本人使用，禁止盜領、轉售、購買等非供本人自行使用行為，請民眾妥善保存個人資料，以避免遭有心人士盜用。運動幣抵用後不得退還、要求合作店家使用現金找零，亦不得另再兌換成等值之現金，若違反運動幣使用規範，將終止民眾領取抵用權利。

延伸閱讀

▸ 她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

▸ 《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生

▸ 原始連結