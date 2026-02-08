爆炸！國民黨北市松信新人6搶2　「朱家軍」楊智伃宣布投入初選

▲國民黨前發言人楊智伃今日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉。（圖／楊智伃提供）

記者鄭佩玟／台北報導

迎戰年底直轄市議員選舉，台北市松山信義區成藍營一級戰區，除國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，前國民黨發言人楊智伃今（8日）也正式宣布參選，藍營在該選區呈現新人「6搶2」局面，相當激烈。楊智伃說，若沒有民意的基礎，無法回到地方服務，正義只會停留在空氣中，現已準備好代表年輕世代傳承戰力。至於會不會找前國民黨主席朱立倫站台，楊智伃說接下來會邀請非常多重量級來賓一起來推薦自己。

面對2026台北市松信區市議員選舉，國民黨擬提名5席，其中現任3席市議員篤定獲黨提名連任，而原市議員徐巧芯與王鴻薇轉戰立委後兩席遺缺，則由有意爭取國民黨提名參選新人角逐，預計3月啟動初選。目前有意爭取國民黨提名參選松信區議員的除李明璇、許原榮、楊智伃， 2022年市議員初選席敗的北市青工前總會長滿志剛，副市長林奕華與前議員陳孋輝服務處主任、富錦里里長李煥中，立委徐巧芯辦公室主任陳暉均有意角逐。

▲楊智伃文宣已上公車廣告。（圖／記者鄭佩玟攝）

現年29歲的楊智伃過去是國民黨發言人，先前與另一民進黨議員參選人陳聖文在中央黨部因「喝水事件」引發討論。楊今表態投入松山、信義議員初選，更找來凌濤助陣。她表示，自己是參與新人中最年輕的參選人，松山信義是從政第一天就居住、成長地方，要用行動證明能代表松山信義的市民，對外發聲。

到場力挺的凌濤表示，楊智伃從體育主播、文傳會、國民黨發言人一路看到她成長，前從近期社群、新聞議題、聲量等楊都名列前茅，對於楊政策想法、未來進入議會表現等都非常有信心。

▲楊智伃看板也高高掛起。（圖／記者鄭佩玟攝）

針對黨內內參民調顯示，同為前發言人的李明璇獲得50％以上的支持，楊智伃說，會透過實際行動向選民證明她是唯一選擇，帶來更好的未來願景，競爭的對手不是別人，永遠都要跟昨天的自己競爭。

凌濤則觀察，國民黨新生代戰力從楊智伃、立委徐巧芯到自己，都希望能被黨內、在野黨到中間選民支持，喊話楊智伃在媒體曝光、對抗民進黨司法追殺的過程表現都是第一名，希望松信能給她更大的力量，若能順利脫穎而出，未來也能提供市民更好的問政品質。