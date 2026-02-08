　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／台潛水員「赴日打撈遺骨」溺斃原因曝！　痙攣害呼吸器脫落

記者王佩翊／編譯

日本山口縣宇部市長生煤礦進行太平洋戰爭罹難者遺骨水下調查，一名協助打撈遺骸的57歲台灣籍魏姓資深潛水員7日在作業中不幸溺水身亡。負責該項調查的民間團體「刻印長生炭坑水非常歷史會」（長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会）8日召開記者會說明事故經過，根據初步判斷，死者疑似是在吸入高壓氧時出現痙攣，導致呼吸器脫落，溺水身亡。

根據《山口電視台》報導，刻印長生炭坑水非常歷史會原定在3日至11日舉行水中遺骸搜索調查，7日上午11時30分有3名潛水員一同進入水下坑道執行調查任務，然而潛水約30分鐘後，其中一名潛水員返回平台通報「魏先生出現痙攣」。

現場作業人員立即在同日中午12時15分於平台內的減壓站對魏男實施心肺復甦術急救，約下午1時20分將他送往醫院，但魏男始終未恢復意識，最終仍宣告不治。

刻印長生炭坑水非常歷史會8日召開記者會說明，而水中探險家伊左治佳孝根據裝備記錄分析指出，魏男疑似是在吸入高壓氧時出現痙攣，導致呼吸器脫落才會溺斃。他在記者會中表示，「雖然這不是正式診斷，但根據事實判斷，這是氧氣中毒造成的痙攣溺水，這點應該毫無疑問。」

他進一步說明，事故發生位置是在前往舊坑道的途中，水深約32公尺處。從魏男的裝備記錄顯示，潛水過程中氧氣分壓應該要逐步下降，但直到最後都沒有下降的跡象，研判魏員使用的是需要自行調整氧氣濃度的裝備，可能因設定操作不當而釀禍。伊左治也澄清，水溫過低與這起事故無關。

據了解，魏男在台灣經營潛水設施，具備豐富的專業經驗，曾參與墨西哥探險團隊的任務。抵達日本後，他也進行過海下準備訓練，前一天並無任何身體不適的狀況。

長生煤礦在1942年2月3日因坑道進水而沉沒，當時造成183名礦工罹難，其中多數是來自朝鮮半島的勞工。這起礦災發生在太平洋戰爭期間，事故後礦坑被封閉，罹難者遺骨長年無法打撈。民間團體自2024年開始委託專業潛水員進行水下調查，2025年已在主坑道外海約500公尺處發現並確認多具超過80年的罹難者遺骨。

此次調查原定於2月3日至11日進行，邀集來自日本、芬蘭、泰國、印尼及台灣共6名專業潛水員參與。然而這起致命事故發生後，主辦單位隨即宣布8日至11日的後續調查作業全面中止。

 
