監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

▲監察院「林宅血案」報告中提到，當時情治單位操控媒體釋放假訊息。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》持續引發爭議，近日網路流傳疑似電影劇本的片段內容，因其中情節被認為是將林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明，再度掀起輿論譁然。對此，根據監察院在2023年所釋出的報告，顯示當時的情治單位，透過控制媒體，有系統地釋放假訊息，企圖將辦案方向導向「黨外內鬥」，以排除情治人員涉案的可能性。

近日，網路流傳劇本截圖顯示，電影疑似透過兩名角色的對話，引用《史明口述史》的內容，指稱史明在台灣「招兵買馬搞破壞」，意在製造社會不安與政治對立。其中一名角色甚至質疑：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一名角色雖稱仍有疑點，卻又反問「還有什麼可能？難道真是他？」不過，這段內容是否實際出現在電影中，目前仍未獲官方證實。

對此，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨在臉書嚴正駁斥，表示電影製作單位從未與史明文物館董事、史明故舊或相關研究者接觸，史明或其組織成員涉入林宅血案的說法，也從未出現在《史明口述史》或《史明回憶錄》中。他指出，這類說法其實源自案發當年情治單位刻意釋放的栽贓假情報。

事實上，在2023年時，監察院釋出總結報告，明確點出，當時的情治單位（主要是由國安局、警總等組成的「三○七指導會報」）透過控制媒體，有系統地釋放假訊息，企圖將辦案方向導向「黨外內鬥」，以排除情治人員涉案的可能性。

根據報告，當時的情治單位，透過媒體營造林義雄在獄中與當局「非常合作」的假象。例如，《聯合報》社論曾暗示，因為林義雄應訊時極為配合，導致「陰謀分子」為了報復或警告其他異議人士而下毒手。

但監察院指出，事實上，林義雄在偵訊期間不但未與當局合作，反而因不配合而遭受殘酷的刑求。情治單位虛構此理由，是為了將偵辦主軸導向「陰謀分子內部報復」。

另外，情治單位也釋放「長女認識兇手」的假訊息，在案發次日，《中國時報》等媒體報導受重傷的長女林奐均在送醫前曾說兇手是「以前常到家裡來的叔叔」。

不過監察院指出，事實上，根據刑事局的戒護紀錄與警詢筆錄，林奐均明確表示「不認識」兇手。報告指出，這類虛構訊息是為了影射兇手就在黨外人士之中，並暗示家屬不配合偵查以隱匿兇手身分。

同時，情治單位也影射特定黨外人士。監察院報告提到，當時國民黨掌控的媒體《中華日報》在報導兇手特徵時，描述其身高、體型及曾任林義雄競選幹部的背景，明顯是在影射當時的黨外人士游錫堃。這導致游錫堃隨後被調查局約談多達20幾次，直到證實他當天有充分的不在場證明為止。

此外，情治單位也刻意誤導至美籍友人「家博」，媒體大幅報導鄰居目擊「大鬍子」外國人在案發時於林宅門口徘徊，將矛頭指向林家的美籍友人家博（Bruce Jacobs）。

但監察院表示，事實真相是情治單位當時早已透過「彩虹專案」全程監聽林宅。監聽紀錄證實家博在11時55分左右是從國際學舍打電話到林宅與雙胞胎聊天，在時間上足以證明他不可能在現場行兇。然而，情治系統卻隱匿此關鍵證據，讓媒體繼續炒作其涉嫌，誤導大眾認為「國際陰謀分子」策劃了血案。

最後，情治單位也營造「人人可誅」的輿論氛圍，根據報告指出，情治單位要求媒體導正輿論，營造出「叛亂分子（黨外人士）人人得而誅之」的社會氛圍。田秋堇女士回憶，當時連負責辦案的警察都冷諷受害者家屬「為什麼有人要殺你們，你們自己要反省！」，顯示媒體洗腦與假訊息成功轉移了社會對國家暴力的關注。