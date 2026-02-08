　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

▲▼監察院「林宅血案」報告中提到，當時情治單位操控媒體釋放假訊息。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲監察院「林宅血案」報告中提到，當時情治單位操控媒體釋放假訊息。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者陶本和／台北報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》持續引發爭議，近日網路流傳疑似電影劇本的片段內容，因其中情節被認為是將林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明，再度掀起輿論譁然。對此，根據監察院在2023年所釋出的報告，顯示當時的情治單位，透過控制媒體，有系統地釋放假訊息，企圖將辦案方向導向「黨外內鬥」，以排除情治人員涉案的可能性。

近日，網路流傳劇本截圖顯示，電影疑似透過兩名角色的對話，引用《史明口述史》的內容，指稱史明在台灣「招兵買馬搞破壞」，意在製造社會不安與政治對立。其中一名角色甚至質疑：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一名角色雖稱仍有疑點，卻又反問「還有什麼可能？難道真是他？」不過，這段內容是否實際出現在電影中，目前仍未獲官方證實。

對此，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨在臉書嚴正駁斥，表示電影製作單位從未與史明文物館董事、史明故舊或相關研究者接觸，史明或其組織成員涉入林宅血案的說法，也從未出現在《史明口述史》或《史明回憶錄》中。他指出，這類說法其實源自案發當年情治單位刻意釋放的栽贓假情報。

事實上，在2023年時，監察院釋出總結報告，明確點出，當時的情治單位（主要是由國安局、警總等組成的「三○七指導會報」）透過控制媒體，有系統地釋放假訊息，企圖將辦案方向導向「黨外內鬥」，以排除情治人員涉案的可能性。

根據報告，當時的情治單位，透過媒體營造林義雄在獄中與當局「非常合作」的假象。例如，《聯合報》社論曾暗示，因為林義雄應訊時極為配合，導致「陰謀分子」為了報復或警告其他異議人士而下毒手。

但監察院指出，事實上，林義雄在偵訊期間不但未與當局合作，反而因不配合而遭受殘酷的刑求。情治單位虛構此理由，是為了將偵辦主軸導向「陰謀分子內部報復」。

另外，情治單位也釋放「長女認識兇手」的假訊息，在案發次日，《中國時報》等媒體報導受重傷的長女林奐均在送醫前曾說兇手是「以前常到家裡來的叔叔」。

不過監察院指出，事實上，根據刑事局的戒護紀錄與警詢筆錄，林奐均明確表示「不認識」兇手。報告指出，這類虛構訊息是為了影射兇手就在黨外人士之中，並暗示家屬不配合偵查以隱匿兇手身分。

同時，情治單位也影射特定黨外人士。監察院報告提到，當時國民黨掌控的媒體《中華日報》在報導兇手特徵時，描述其身高、體型及曾任林義雄競選幹部的背景，明顯是在影射當時的黨外人士游錫堃。這導致游錫堃隨後被調查局約談多達20幾次，直到證實他當天有充分的不在場證明為止。

此外，情治單位也刻意誤導至美籍友人「家博」，媒體大幅報導鄰居目擊「大鬍子」外國人在案發時於林宅門口徘徊，將矛頭指向林家的美籍友人家博（Bruce Jacobs）。

但監察院表示，事實真相是情治單位當時早已透過「彩虹專案」全程監聽林宅。監聽紀錄證實家博在11時55分左右是從國際學舍打電話到林宅與雙胞胎聊天，在時間上足以證明他不可能在現場行兇。然而，情治系統卻隱匿此關鍵證據，讓媒體繼續炒作其涉嫌，誤導大眾認為「國際陰謀分子」策劃了血案。

最後，情治單位也營造「人人可誅」的輿論氛圍，根據報告指出，情治單位要求媒體導正輿論，營造出「叛亂分子（黨外人士）人人得而誅之」的社會氛圍。田秋堇女士回憶，當時連負責辦案的警察都冷諷受害者家屬「為什麼有人要殺你們，你們自己要反省！」，顯示媒體洗腦與假訊息成功轉移了社會對國家暴力的關注。

02/06 全台詐欺最新數據

分析柯文哲、黃國昌推進仇恨政治SOP　蔡秉璁：盼選民看穿柯黃

批美方國防預算「劃錯重點」　鄭麗文：不會影響盧秀燕跟我訪美

「2026藍白合是大戰略」　柯文哲：必協調出竹縣長只一組候選人

《世紀血案》疑影射史明是兇手　吳沛憶：看立院紀錄便知誰擋轉型正義

爆炸！國民黨北市松信新人6搶2　「朱家軍」楊智伃宣布投入初選

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

黃國昌遭批政見抄中央　蘇巧慧揭「兩者差異」：我們有第一線反饋

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

《豆腐媽媽》替身重傷！勞長洪申翰回應

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

溫世政因921改變人生觀棄牙醫高收入返南投選縣長

谷立言只比科長大？　鄭麗文：綠的惡意操作

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

賴清德下鄉談國防特別預算：下大雨時起碼要有雨傘撐

《世紀血案》疑影射史明是兇手　吳沛憶：看立院紀錄便知誰擋轉型正義

批《世紀血案》挑戰道德底線　綠委喊抵制：一日都不能上映

批《世紀血案》挑戰道德底線　綠委喊抵制：一日都不能上映

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然。民進黨立委郭國文今（8日）痛批，這部電影從頭到尾就是污辱台灣歷史，挑戰社會道德底線，這部電影一日都不能上映，呼籲全民共同抵制這部羞辱歷史的電影。

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

憶蘇貞昌當年辯護往事　蘇巧慧：方素敏無聲演講、台下含淚丟錢

憶蘇貞昌當年辯護往事　蘇巧慧：方素敏無聲演講、台下含淚丟錢

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭童年傷痛

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭童年傷痛

