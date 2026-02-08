批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然。民進黨立委郭國文今（8日）痛批，這部電影從頭到尾就是污辱台灣歷史，挑戰社會道德底線，這部電影一日都不能上映，呼籲全民共同抵制這部羞辱歷史的電影。

郭國文表示，到頭來，社會總有一些道德底線，而這個底線就是「林宅血案」這部電影一日都不能上映。這部電影從頭到尾就是拿來污辱台灣歷史、污辱民主前輩林義雄先生、污辱所有在白色恐怖時期拿自己生命為追求自由的民主鬥士。

郭國文指出，促轉會先前已公布，針對林宅血案的調查報告，甚至監察院也糾正也提出糾正案，以當年警總為主的等情治單位組成「三O七會報」，不當介入司法，甚至還放話媒體，要把罪嫌推給黨外人士，其中一位曾被放話者，就是有充分不在場證據的前立法院長游錫堃。

郭國文痛批，警總當初包庇自己人，隱匿證據、還藉此大量清查黨外人士，都已經是國家公開的調查資料。涉案如此深的警總，那由當時警總發言人後代來拍攝電影，自行詮釋這場慘案，甚至意圖將兇手指向史明，真的是在挑戰大家道德的底線！

郭國文強調，林家血案是台灣民主運動的慘痛事件，凸顯威權政府下，可以做出多麼的泯滅人性的事。如今台灣已獲得自由民主制度，想請大家一同抵制這部羞辱歷史的電影。