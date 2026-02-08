　
地方 地方焦點

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

▲立委陳亭妃攜手市議員與各界善心力量，舉辦「寒冬送暖過好年」活動，關懷弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃攜手市議員與各界善心力量，舉辦「寒冬送暖過好年」活動，關懷弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒流來襲，社會各界愛心持續湧現。立法委員陳亭妃8日再度號召善心力量，攜手市議員郭信良、陳怡珍、周麗津、吳通龍，以及東區蔡旺詮等人，共同舉辦「2026愛在台南・寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動。

活動已邁入第24年，今年於北區、中西區、安南區、安平區、南區同步現場發放物資，東區亦於近日完成發放，並特別關懷曾文區獨居長者，總計近4,500戶弱勢家庭受惠，以實際行動陪伴民眾安心迎接新年。

▲立委陳亭妃攜手市議員與各界善心力量，舉辦「寒冬送暖過好年」活動，關懷弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，「寒冬送暖」不是一時的善舉，而是一份長年不間斷的承諾。24年來，服務團隊始終堅持在農曆年前走進社區、站在第一線，把來自社會各界的愛心親手送到需要幫助的人手中。今年募集的物資包含白米、罐頭食品、調味品、沙拉油、衛生紙、盥洗用品與濕紙巾等民生必需品，共計近4,500份，發送至原台南市六區及曾文區弱勢家庭，希望在寒冬中為大家帶來實實在在的溫暖。

▲立委陳亭妃攜手市議員與各界善心力量，舉辦「寒冬送暖過好年」活動，關懷弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

市議員陳怡珍指出，活動能夠年年持續，仰賴長期支持公益的企業與團體共同投入，包括財團法人陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、臺灣省會計師公會、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、肯尼士有限公司、登基有限公司、冰點空調冷氣股份有限公司等。其中，臺灣省會計師公會今年特別捐贈1,000包白米，由副理事長邱芳才與南區辦公室主委林宏源親自到場協助發放，展現企業長期回饋社會的行動力；同時也感謝台灣府城隍廟提供中西區場地，讓活動順利圓滿。

▲立委陳亭妃攜手市議員與各界善心力量，舉辦「寒冬送暖過好年」活動，關懷弱勢家庭。（記者林東良翻攝，下同）

台灣省會計師公會副理事長邱芳才表示，公會推動公益活動已超過20年，很高興能透過陳亭妃委員與陳怡珍議員的協助，將愛心直接送到最需要的家庭手中，未來也將持續攜手合作，讓這份不間斷的關懷在台南持續發生。

主辦單位指出，現場發放物資皆以特製環保袋盛裝，象徵愛心與永續同行，期盼透過年年不缺席的行動，讓更多弱勢家庭知道，這座城市始終有人記得、有人關心，一起打造溫暖有愛的台南。

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

台南紅蔥頭北門飄香！料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

台南紅蔥頭北門飄香！料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

為提升台南紅蔥頭市場能見度、拓展農產銷售通路，北門區農會8日舉辦「2026蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」，結合料理教作、剪蔥比賽、食農體驗與創新加工品展示，透過「從產地到餐桌」的實作方式，帶領民眾認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產行銷不只好吃，更好玩。

台南善化三合院火警！廚房竄橘紅火光

台南善化三合院火警！廚房竄橘紅火光

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

