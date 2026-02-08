門諾「四人同行三人免費」　花蓮一家4口完成預立醫療決定

▲門諾醫院預立醫療照護諮商門診。(圖／門諾醫院提供下同)

記者王兆麟／花蓮報導

「我可以承受死亡，但捨不得孩子承受選擇。」80歲的許爺爺談起老伴臨終插管的畫面，眼眶仍微微泛紅。這句話，也成了他帶著三名子女一同走進門諾醫院預立醫療照護諮商（ACP）診間的最大動力。



門諾醫院近年積極推動「預立醫療照護諮商（ACP）」，去年以「為生命做主」方案榮獲花蓮縣衛生局卓越獎，拿下全縣第一。社服處代理主任李冬梅表示，團隊在肯定聲中不自滿，經與院方多次討論，決定今年延續「四人同行、三人免費」方案，邀請家人、親友攜手談生命，把選擇權牢牢握在自己手中。





儘管團隊人力精簡，目前僅有3位醫師、3位護理師與社工支援，仍排除萬難，自今年3月起正式開放報名，目前3、4月皆已有民眾搶先預約。門診時段包含每週三上午兩診、每月一個週六上午門診，以及每月一次週二下午門診，民眾可透過門諾醫院官網「預立醫療照護專區」預約，或撥打諮詢專線（03）824-1202洽詢。



李冬梅強調，ACP不只是簽下一張文件，而是一段深度對話與陪伴歷程，透過醫師、護理師與社工跨專業引導，協助民眾釐清治療選擇、價值觀與人生期待，讓生命在關鍵時刻依然保有尊嚴與自主。



許爺爺正是被一篇院方的新聞報導悄悄推了一把。他坦言，不希望未來自己的醫療決定成為孩子的負擔，於是主動向子女開口：「我們一起去簽吧。」那一天，四人同行，一起完成預立醫療決定，把原本可能沉重的生命議題，攤開在陽光下談清楚。

許爺爺回憶道，老伴離世時插管治療的畫面至今仍深深烙印在心中，不只是病人的痛苦，更是家屬進退兩難的煎熬。「我不想讓孩子再承受一次那種為難。」因此，他選擇為自己做決定，也替家人留下一份安心。這份看似簡單的簽署，背後其實是一場關於愛、責任與放手的深刻對話，也正是預立醫療照護最珍貴的價值。



然而，推動ACP的現實挑戰最大的門檻是價格。依現行規定，簽署預立醫療決定（AD）前需先完成ACP諮商，每人費用為3500元，對不少家庭而言是一筆不小的開銷，也影響了參與意願。李冬梅指出，門諾醫院自前年起透過社福基金申請補助，推動「四人同行、三人免費」專案，今年再度延續，同時針對中低收入戶及院內同工提供免費服務，希望降低經濟門檻，鼓勵更多民眾勇敢面對生命終程的選擇。





從實際數據來看，補助政策已逐步發酵。統計顯示，2025年門諾醫院已補助完成ACP諮商共272人，補助金額達新台幣28萬2000元；自2019年病人自主權利法上路以來，累計完成諮商人數已達559人，顯示民眾對生命自主的意識逐年提升，也逐漸從「忌諱談論」走向「願意面對」。



「很多人以為談死亡很不吉利，其實真正殘酷的，是沒有準備就被迫面對。」李冬梅說，ACP像是一張為未來預約的安心門票，不只替自己留下尊嚴，也替家人減輕心理重量。



她也提醒，預立醫療不是消極放棄治療，而是讓醫療回到以人為本的核心，在清楚理解資訊後，提前做出符合自身價值的決定，避免臨床現場因資訊不足或情緒壓力，讓家屬陷入艱難抉擇。

