政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

▲▼ 鄭麗文拜訪馬前總統 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭麗文與蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，除了近來谷立言多次到訪台中，與谷立言多有互動的台中市長盧秀燕說，台美關係從來都不是小事，立法院副院長江啟臣也批，谷立言是美國的大使，若對照美國軍方排行，差不多是中將等級，國與國的外交應該相互尊重，谷立言被派駐到台灣，就代表整個國家。國民黨主席鄭麗文今（8日）則說，民進黨操弄國外來製造國內政黨間的嫌隙，惡意操作真的要不得！

蕭旭岑日前接受專訪時痛批，谷立言在美國國務院體系只比科長大一點，搞不好連司長都不是。自己訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是部長級、中國政協主席王滬寧是正國級，在台灣卻被比司長小的官員「成天要求東要求西」，這讓蕭旭岑不滿直呼，「這不是很奇怪嗎？」然而，蕭旭岑一番話卻引起藍委不滿，不僅江啟臣對此批評，柯志恩今天受訪時也說，谷立言是AIT處長，代表美國來到台灣做一些溝通，過去她長期互動，谷立言就是代表美國政府，雙方之間應該是平等互惠原則下，做好彼此溝通，對她個人來說，「谷立言就是代表美國政府」。

鄭麗文今日緩頰，只是擔心下情是否能如實上達，國民黨重視且抓住每一個能跟美國溝通的機會，自己上任黨主席三個月，對來自美國國會跟智庫或是各方的代表，都是很積極地跟他們溝通，「至少經過我的說明大家都能知道全貌，更非常希望我到華府與大家做進一步的對話，是很良性的發展」。

話鋒一轉，鄭麗文接著批評民進黨沒有把台灣利益擺在優先，反而用操弄國外來製造國內政黨間的嫌隙，希望台灣內部透過正常的民主程序來進行朝野溝通，而非一切黑箱，然後跟國外溝通時又把鍋都甩給在野黨。這樣無助於團結台灣也無助深化對美關係，民進黨的惡意操作真的要不得！「我多次跟美方說過，希望朝野能理性溝通，如果超過一兆的預算都沒有財政困難，但三百億給軍公教警消的預算編不出來呢？這不是自打嘴巴嗎？如果很緊急為何又要讓朝野緊張呢？問題都是在賴清德身上。」
 

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

國民黨台中市長初選硝煙味十足，爭取下屆市長大位的立法院副院長江啟臣，日前公開砲轟黨中央「違反雙方簽署提名協議」，現任市長盧秀燕昨日也說，選戰兵貴神速，雙方都已做好準備，3月底才辦民調「太晚了」。國民黨主席鄭麗文今（8日）對此回應，黨內都有既定的民主程序，一切按照遊戲規則走，但現在要改？不可能！「我不會因人設事，絕不會因為某個候選人量身訂做。」

賴清德頻赴台中力挺　何欣純：年底「決戰中台灣」是重中之重

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

賴清德赴南投參香輔選温世政　細數學經歷「電腦選出來的好人才」

國民黨蕭旭岑鄭麗文柯志恩江啟臣美國谷立言台美關係

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

