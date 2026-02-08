　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌遭批政見抄中央　蘇巧慧揭「兩者差異」：我們有第一線反饋

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨到新莊宏泰市場拜票，沒想到卻遭攤販批政見不具體，且所提政見似乎中央也已在做。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）表示，「我們的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策之後，再提出更新、更好的升級版」，未來也會持續推出更多政見，尤其是產業政策，讓新北夠更多產業一起在這活絡，請大家拭目以待。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票，蘇巧慧表示，今天已經是年前在菜市場拜年行程的第20個市場了，一直以來都是照著團隊規劃，一步一腳印在新北各區行走，向所有鄉親問好、拜年。也希望用這樣的態度，提供政績讓大家檢驗，提供政見讓大家思考。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧說，希望藉由這樣的態度和成績，希望爭取更多新北市民的認同。進步的新北應該是彩色的，不會有什麼深藍、深綠，就是看參選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己。

媒體也問到，怎麼看民眾黨新北市長參選人黃國昌昨掃街時，被攤販嗆福利政見不夠具體，後來也被發現，黃國昌目前提的政見，似乎中央都已經在做了？蘇巧慧指出，「我們的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策之後，再提出更新、更好的升級版」。

蘇巧慧說，這些意見也都是參考現任議員，包括身邊資深的議員陳永福、非常努力的新秀議員陳乃瑜，都是現任議員給的第一線最實際反饋。所以看得出來她的政見，從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息。未來也會持續推出更多政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡，請大家拭目以待。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

憶蘇貞昌當年辯護往事　蘇巧慧：方素敏無聲演講、台下含淚丟錢

憶蘇貞昌當年辯護往事　蘇巧慧：方素敏無聲演講、台下含淚丟錢

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）表示，父親蘇貞昌當年是美麗島事件的辯護律師，蘇貞昌當年曾說，「當方素敏（林義雄妻子）站到台上去，一句話都說不出來，但談下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上將丟」，代表對台灣民主的支持、為受刑人抱屈，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓更多人知道台灣民主有多不容易。

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

曝黃國昌政見「拿現成換名」被反嗆　卓冠廷：想選就認真點好嗎？

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

酸黃國昌「建商女婿」提都更政策　卓冠廷：市政大外行很好笑

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

藍營控政策騙票卻翻車道歉　蘇巧慧籲理性討論：一起為新北努力

