春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

▲台南山上花園水道博物館櫻花陸續綻放，園區已可見粉白花景，吸引遊客入園賞花。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，南台灣平地賞櫻熱點之一的山上花園水道博物館，園區內已陸續出現櫻花粉紅身影，館方觀察指出，受去年9月以來氣候冷熱交替、不穩定影響，今年櫻花生長節律略顯混亂，部分櫻花提前「偷跑」綻放，影響整體花況，目前約開放四成，但已吸引不少遊客與攝影愛好者搶先入園捕捉春意。

館方表示，目前櫻花主要分布於兩大區域。首先是停車場周邊的吉野櫻，潔白中帶粉的花瓣陸續盛開，成為遊客踏入園區時最先映入眼簾的春日景色；另一處則位於淨水池區域，沿階梯而上後，淨水池前方的八重櫻以較為濃艷的花色迎接訪客，與園區歷史水道設施相互映襯，形成獨特景觀。

水道博物館指出，儘管氣候變遷導致今年花期略顯錯亂，但目前枝頭仍可見不少花苞，顯示後續仍具開花潛力。依過往經驗，櫻花需經低溫刺激，若接下來寒流如期報到，有助於催花，待冷氣團過境、氣溫回升後，花況將明顯推進，春節期間有機會迎來較為完整的盛開期。

館方說明，園區櫻花品種包含吉野櫻、八重櫻等，主要分布於停車場周邊步道及淨水池前廣場一帶，搭配百年水道設施、紅磚建築與開闊草地，形塑南台灣平地少見的歷史景觀型賞櫻環境。不同於高山櫻花一次性盛放，園區櫻花呈現分區、分段開花特性，遊客可隨著園區動線推移，逐步感受花景層次變化。

隨著花況逐漸明朗，近期園區賞花人潮明顯增加，除一般遊客外，也吸引不少攝影愛好者把握清晨與午後光線進園拍攝。館方提醒，櫻花花期仍受天候影響，實際開花狀況將隨氣溫調整，建議民眾多留意官方公告，彈性安排來訪時間。

水道博物館表示，春節期間園區各展區與戶外空間皆正常開放，適合規劃半日或一日走春行程，讓民眾在賞櫻之餘，也能一併感受水道歷史、人文景觀與季節更迭交織而成的園區風貌，並呼籲遊客配合園區動線與賞花禮儀，共同維護櫻花景觀與文化資產的永續保存。