盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

▲民眾黨創黨主席柯文哲8日在新竹縣受訪。（圖／民眾黨提供）

記者蘇靖宸／台北報導

改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》因拍攝前未先取得當事人林義雄及其家屬同意就翻拍，引發爭議。民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）表示，民進黨執政加起來18年，18年後還跟大家講說沒有真相，他實在是不想聽；柯也說，他很討厭每天都搞悲情，特別是不要消費過去受害者，所以結論是盡快跨過去往前走，才是歷史正確的態度。

民眾黨青年部8日舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」新春揮毫與春聯發送，柯文哲與新竹市副市長邱臣遠、民眾黨新竹縣議員林碩彥出席。會前媒體聯訪時，對於《世紀血案》取材林宅血案，但未經過家屬同意，身為228後害家屬，怎麼看這爭議？柯文哲說，他的意見是，歷史事件最好盡快跨過去，因為重要還是要往前看。

柯文哲表示，他長期對228轉型正義的個人意見，如果民進黨經過前總統陳水扁8年、前總統蔡英文8年，總統賴清德快2年，加起來18年，「18年後你還跟大家講說沒有真相、沒有什麼，我實在是不想聽」，結論是，應該歷史往前看；他不是說要遺忘歷史，但應該盡快做總結，台灣還是要往前走 ，這是為什麼民眾黨寧可在228時舉辦「一日北高」，用比較正面活動取代，「我很討厭每天都搞那些悲情啦」，特別是不要消費過去受害者，所以結論是盡快跨過去往前走，才是歷史正確的態度。