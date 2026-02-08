「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：擠滿台灣景點

▲九份老街是外國遊客必訪景點之一。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友直呼，九份幾乎都是日本人、沖繩則是滿街台灣人，一句話引爆共鳴，許多人紛紛分享實際體感，「你答錯了！九份都是韓國人」、「目前跑福岡、岡山、京都也都是台灣人」；但也有人理性反駁，認為景點規模不同難比較，直言「旅行就是去別人住膩的地方」，點出觀光本質。

一名網友在Threads表示，「每次去九份，觀光客全都是日本人；去沖繩，則全都是台灣人」，一句話道出許多人的旅遊體感。

網笑虧：九份、女王頭都擠滿韓國人

文章曝光後，網友笑虧其實更多韓國遊客佔據台灣各大景點，「九份只是一次店，沖繩可以衝十次都玩不完」、「福岡是韓國人+台灣人」、「九份的韓國人好像比日本人多？韓國大媽穿著都好鮮艷，很像貴婦，韓國人也比較活潑」、「你答錯了！九份都是韓國人」、「女王頭全是韓國人」、「淡水、西門町、士林都是韓國人，迪化街很多日本人」、「目前跑福岡、岡山、京都也都是台灣人」、「我一月去大阪，都是韓國人，我以為我去了韓國」、「我補一句，墾丁大街最近都是韓國人」。

不過也有人反駁，「這兩個地方大小差多少，你有在地圖認真看過嗎？何必這樣詆毀自己的國家，沖繩是幾個九份？」「旅行就是，從我住膩的地方，到你住膩的地方」、「旅遊就是去『別人活膩的地方』」。