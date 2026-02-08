快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（8日）上午10時44分針對21縣市發布低溫特報，因今至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象署表示，低溫區域【橙色燈號（非常寒冷）】新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣（註1）有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，【黃色燈號（寒冷）】有南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意；註1）有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；【黃色燈號（寒冷）】南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等21縣市，預計影響時間將持續到9日晚上7時。

低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、連江縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署