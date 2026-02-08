　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

▲台南市北門區農會舉辦紅蔥頭農產推廣活動，結合料理教作與食農體驗，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北門區農會舉辦紅蔥頭農產推廣活動，結合料理教作與食農體驗，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南紅蔥頭市場能見度、拓展農產銷售通路，北門區農會8日舉辦「2026蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」，結合料理教作、剪蔥比賽、食農體驗與創新加工品展示，透過「從產地到餐桌」的實作方式，帶領民眾認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產行銷不只好吃，更好玩。

▲台南市北門區農會舉辦紅蔥頭農產推廣活動，結合料理教作與食農體驗，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南農特產品質優良，絕對「不怕貨比貨，只怕不識貨」。北門區農會巧妙結合在地農漁特色，將紅蔥頭、玉米、虱目魚、台灣鯛等在地素材，開發為紅蔥頭酥、虱目魚酥、碗粿等精緻加工品，不僅提升產品附加價值，也展現農產加工的市場潛力。

黃偉哲指出，紅蔥頭是台南極具代表性的作物之一，產量穩定、風味獨特，市府將持續透過體驗式行銷與多元通路推廣，拉近消費者與產地的距離，擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。

農業局說明，台南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1015公頃，約占全台85%，總產量達10891公噸，主要分布於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年11月至隔年5月。除鮮食外，紅蔥頭亦廣泛應用於各式料理與加工產品，具高度發展潛力。

▲台南市北門區農會舉辦紅蔥頭農產推廣活動，結合料理教作與食農體驗，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

農業局長李芳林表示，本次活動安排紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並舉辦剪蔥比賽與食農體驗活動，提升民眾參與感與互動性；同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭多元加工發展潛力，有助拓展市場通路並分散產季銷售壓力。

農業局進一步指出，活動亦結合農特產品展售與促銷，期盼透過多元行銷與產品研發，提升農產品差異化與價值感，吸引青年返鄉投入農業，促進農民、農會與地方產業共創雙贏。未來將持續整合產地、農會與加工端資源，推動紅蔥頭多元行銷與產品開發，擴大消費族群，邀請民眾以實際行動支持台南在地農業，促進農產永續發展。

▲台南市北門區農會舉辦紅蔥頭農產推廣活動，結合料理教作與食農體驗，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

今日活動包括市議員謝舒凡、蔡秋蘭，以及立委陳亭妃、賴惠員服務處與多位議員服務處代表到場共襄盛舉，為在地農產行銷加油打氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

總獎金逾60萬！　第20屆桃園全國春聯書法比賽決賽揭曉

紅燈籠點亮中山街飄年味　南投舊城年貨大街登場

「蜘蛛人宇宙」登場「淘動漫」　知名畫師2/8日簽名會

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買迎新春

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

總獎金逾60萬！　第20屆桃園全國春聯書法比賽決賽揭曉

紅燈籠點亮中山街飄年味　南投舊城年貨大街登場

「蜘蛛人宇宙」登場「淘動漫」　知名畫師2/8日簽名會

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買迎新春

Sandy哭了！「連眼睛都張不開」累癱吐育兒真實心聲：什麼都無法思考

亞昕500億重壓中台灣　姚連地：台中房價被低估

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

邱澤「好棒喔」愛的鼓勵　許瑋甯笑：對我說嗎

地方熱門新聞

「蜘蛛人宇宙」在桃園「淘動漫」　震撼登場

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

南投環保局年前動員180人上街大掃除

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

第20屆桃園全國春聯書法決賽　得獎名單揭曉

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

南投舊城年貨大街2／7至2／13登場

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

防假休閒真賭博金警夜掃24處場所

更多熱門

相關新聞

台南善化三合院火警！廚房竄橘紅火光

台南善化三合院火警！廚房竄橘紅火光

台南市善化區益民寮今(8日)清晨5時38分發生火警！現場為一層三合院建物，竄出陣陣火煙，消防局獲報緊急出動12車、25人前往拉水線灌救，並於6時03分撲滅火勢。初步調查燃燒廚房面積約5平方公尺，所幸無人受困傷亡，無財損，詳細起火原因則有待釐清。

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

寒流來襲別讓溫暖變危害台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

寒流來襲別讓溫暖變危害台南市消防局提醒電暖器使用不當恐釀災

關鍵字：

台南紅蔥頭北門飄香料理食農

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面