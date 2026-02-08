台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

▲台南市北門區農會舉辦紅蔥頭農產推廣活動，結合料理教作與食農體驗，吸引不少民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南紅蔥頭市場能見度、拓展農產銷售通路，北門區農會8日舉辦「2026蔥蔥農農 游刃有魚～農產推廣行銷活動」，結合料理教作、剪蔥比賽、食農體驗與創新加工品展示，透過「從產地到餐桌」的實作方式，帶領民眾認識紅蔥頭的風味特色與產業價值，讓農產行銷不只好吃，更好玩。

台南市長黃偉哲表示，台南農特產品質優良，絕對「不怕貨比貨，只怕不識貨」。北門區農會巧妙結合在地農漁特色，將紅蔥頭、玉米、虱目魚、台灣鯛等在地素材，開發為紅蔥頭酥、虱目魚酥、碗粿等精緻加工品，不僅提升產品附加價值，也展現農產加工的市場潛力。

黃偉哲指出，紅蔥頭是台南極具代表性的作物之一，產量穩定、風味獨特，市府將持續透過體驗式行銷與多元通路推廣，拉近消費者與產地的距離，擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。

農業局說明，台南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1015公頃，約占全台85%，總產量達10891公噸，主要分布於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年11月至隔年5月。除鮮食外，紅蔥頭亦廣泛應用於各式料理與加工產品，具高度發展潛力。

農業局長李芳林表示，本次活動安排紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並舉辦剪蔥比賽與食農體驗活動，提升民眾參與感與互動性；同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭多元加工發展潛力，有助拓展市場通路並分散產季銷售壓力。

農業局進一步指出，活動亦結合農特產品展售與促銷，期盼透過多元行銷與產品研發，提升農產品差異化與價值感，吸引青年返鄉投入農業，促進農民、農會與地方產業共創雙贏。未來將持續整合產地、農會與加工端資源，推動紅蔥頭多元行銷與產品開發，擴大消費族群，邀請民眾以實際行動支持台南在地農業，促進農產永續發展。

今日活動包括市議員謝舒凡、蔡秋蘭，以及立委陳亭妃、賴惠員服務處與多位議員服務處代表到場共襄盛舉，為在地農產行銷加油打氣。