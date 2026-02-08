盧秀燕指台中3月底民調「太晚了」　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市長初選硝煙味十足，爭取下屆市長大位的立法院副院長江啟臣，日前公開砲轟黨中央「違反雙方簽署提名協議」，現任市長盧秀燕昨日也說，選戰兵貴神速，雙方都已做好準備，3月底才辦民調「太晚了」。國民黨主席鄭麗文今（8日）對此回應，黨內都有既定的民主程序，一切按照遊戲規則走，但現在要改？不可能！「我不會因人設事，絕不會因為某個候選人量身訂做。」

國民黨中央黨部前天發新聞稿表示經雙方協調，台中市長提名採取內參全民調，時間在3月最後1週。楊瓊瓔隨即跟進發布新聞，稱經協調確認，黨中央內參全民調將於下月25日至31日期間進行；江啟臣則透過臉書聲明強調沒有共識，並指黨中央公布執行民調時間違反當初協議內容。盧秀燕對此表示，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，江啟臣和楊瓊瓔都已做好準備，等到三月底民調太晚了，既然兩人都同意採取全民調，那不如挑個黃道吉日，早點把民調辦一辦。

鄭麗文今日上午陪同國民黨屏東縣長蘇清泉發春聯，被問到台中市長內戰，鄭麗文說，國民黨要回歸制度，一切按照制度走，公正公平公開，所以制度已經開始了，如果大家對制度有意見，那國民黨絕對可以開放討論，但競爭已經開始，遊戲規則不可能再更改，所以一定按照公開的遊戲規則走，現在初選的規則都是行之有年，並不是臨時制定，如果有意見歡迎公開討論，未來也都可以進行改革。

鄭麗文強調，黨內都有既定的民主程序，「但現在要改？不可能！我不會因人設事，絕不會因為某個候選人量身訂做。」黨主席工作要不偏不倚，這就是國民黨要走的遠的先決條件，台中跟新竹的朋友要共同瞭解，國民黨不能再親痛仇快、辜負選民的期盼，希望大家共同遵守遊戲規則。

