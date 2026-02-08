大失誤！滑雪女神「谷愛淩」冬奧第一跳僅獲1分　她苦笑：又摔了

記者廖翊慈／綜合報導

中國滑雪名將、有「滑雪女神」之稱的谷愛凌，7日在米蘭冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧預賽首輪意外摔倒，僅獲得1.26分，一度跌至第20名，令觀眾驚呼不已。不過，她在第二輪迅速調整狀態，以75.30分躍升至預賽第2名，成功晉級決賽。谷愛淩賽後也自嘲，已經不是第一次在大賽首輪摔倒了，這次又摔了，可能是需要壓力刺激。

▲谷愛淩在米蘭冬奧第一跳僅獲1.26分。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，谷愛凌在預賽首滑進入第一個道具區時，於轉體動作落地瞬間因重心左偏摔倒。該動作過往從未失誤，賽前訓練中已成功完成超過50次。摔倒後，她第一時間本能地查看腳部舊傷狀況，確認無礙後仍堅持滑完全程，但該輪僅獲1.26分，排名一度滑落至所有參賽選手後段。

▲今年將滿23歲的中美混血美女谷愛淩被譽為滑雪女神。（圖／翻攝自微博，上同）

國際雪聯（FIS）賽後技術報告指出，賽道本身並無異常，多名選手在同一場地順利完賽，摔倒原因主要歸因於技術動作瞬間變形與高壓比賽狀態影響，並非不可預期風險。當天比賽現場，谷愛凌的首滑失誤讓全場觀眾捏了一把冷汗，她起身後迅速確認身體狀況，場邊的母親也第一時間上前擁抱安慰。

▲谷愛淩成功晉級。（圖／翻攝自微博，上同）

賽後受訪時，谷愛凌神情輕鬆，對於失誤仍感到有些不可思議。她回憶，「這個動作我從來沒摔過，我和媽媽都在想，到底發生了什麼？」母親當時也未能立即判斷原因，只簡單鼓勵她放鬆心情，「去喝點咖啡，醒一醒，相信自己，不用刻意改變。」

面對不利開局，谷愛凌冷靜表示，自己一向抱持「像從未贏過那樣去訓練，像從未輸過那樣去比賽」的信念。她也提到，這並非第一次在重大賽事中承受壓力，「2022年冬奧時，我第一趟也摔了，當時只剩最後一次機會，那種在最後一秒調整心態，其實也是奧運精神的一部分。」

▲谷愛淩賽後開朗受訪。（圖／翻攝自微博）

在第二輪滑行中，谷愛凌成功完成穩定發揮，以較為保守的動作配置，未使用高風險雙空翻，仍拿下75.30分，高居預賽第2。她坦言，這樣的結果連自己都感到意外，「滑雪比賽有一半是技術，一半是心理，能在困難情況下完成落地，對我來說也是一種自我驗證。」

談及即將到來的決賽，面對瑞士選手在預賽中展現高難度動作，谷愛凌則語氣篤定表示，「決賽會是一套完全不同的動作。」雖未透露具體戰術，但自信迎戰的態度，已為決賽增添不少期待。

公開資料顯示，谷愛凌2003年9月3日出生於美國舊金山，是一名中美混血兒，代表中國出賽滑雪項目。她在2022年北京冬奧會上，年僅18歲就在自由式滑雪女子大跳台項目中，奪得金牌，成為自由式滑雪項目中，最年輕的奧運冠軍，之後又在坡面障礙技巧和U形場地技巧中獲得銀牌和金牌，讓她成為首位在單屆冬奧會上獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員。

