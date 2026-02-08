　
禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆：叭三X...全網怒炸

一名駕駛左轉為禮讓救護車（左圖）通行先停等，竟遭後方黑色廂型車（右圖）猛按喇叭，並在併行時飆粗話。（翻攝自爆料公社）

▲駕駛禮讓救護車遇到運兵車按喇叭還逼車，並在併行時飆粗話。（翻攝自爆料公社）

圖文／鏡週刊

台中市北區日前發生一起行車糾紛！一名駕駛在路口準備左轉，因為禮讓救護車而停等，豈料遭後方不耐煩的黑色廂型車猛按喇叭，甚至在併行時，對方還飆罵粗話嗆聲。影片在網路曝光，引發熱議，原Po不滿表示，「禮讓救護車也有錯？」網友則批評，「8+9開車的素質，他哪管你禮讓什麼」、「運兵車一點也不意外」。

一名網友昨（7日）在「爆料公社」分享行車紀錄器影片，並發文表示，「禮讓救護車也有錯？」根據畫面顯示，駕駛於1月31日行經台中市北區進化北路，打算要左轉崇德路一段，雖然左轉燈亮起，但有救護車通過路口，駕駛遂先行停讓。

豈料，後方黑色廂型車疑不耐久候，猛按喇叭催促，駕駛等救護車通過後才左轉，後方廂型車竟逼近且併行再按喇叭，駕駛也按喇叭，並搖下車窗喊「救護車你沒看到嗎？」對方竟爆粗口嗆「叭三X」。

影片曝光後，引發熱議，網友紛紛撻伐廂型車蠻橫的行為，「每天光看底層低能兒開車上路就飽了」、「運兵車一點也不意外」、「台中很多違規駕駛都很嗆跟霸道」、「又有錢賺了，真好」、「文明人不用計較太多」、「與認知低的人講理只是在消耗自己能量，遇到這種直接無視就好」、「8+9開車的素質，他哪管你禮讓什麼」。


《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

多數勞工以為退休後靠勞保勞退月領6萬元幾乎不可能，但實際上，只要策略正確就能辦到。勞動部最新統計顯示，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，遠低於法定65歲，而「63歲請領」是兼顧折扣與時間價值的黃金選項。再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後月領6萬元是一條清楚可計算的路徑。

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

勞退基金大賺1.1兆　國家隊操盤核心持股曝光

少年股神翻車？違約交割突爆今年新高

少年股神翻車？違約交割突爆今年新高

薑母鴨名店「只賣冬天」紅44年　台語歌星吃到老

薑母鴨名店「只賣冬天」紅44年　台語歌星吃到老

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

知名管樂指揮要學生「像屍體趴地」　家長怒控不當體罰

