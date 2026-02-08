　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談《世紀血案》爭議　蘇巧慧憶蘇貞昌當年辯護往事：歷史還沒翻頁

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今赴新店建國、仁愛市場掃街拜票。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）表示，父親蘇貞昌當年是美麗島事件的辯護律師，蘇貞昌當年曾說，「當方素敏（林義雄妻子）站到台上去，一句話都說不出來，但談下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上將丟」，代表對台灣民主的支持、為受刑人抱屈，揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓更多人知道台灣民主有多不容易。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8日）赴新店建國、仁愛市場掃街拜票，談及國片《世紀血案》爭議，蘇巧慧表示，父親蘇貞昌其實就是當年美麗島事件的辯護律師，當年那個場景、那個事件，確實對很多人都留下了很深刻的影響。

蘇巧慧回憶，記得父親當年說，「當方素敏（林義雄妻子）站到台上去，一句話都說不出來，但談下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上將丟」，代表對台灣民主的支持、為受刑人抱屈。

蘇巧慧指出，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁，希望有更多人知道這段歷史，揭露歷史不是為了要揭露創傷，「而是讓我們明白，其實台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，我們應該要繼續守護台灣的民主」。

針對《世紀血案》爆出劇本相關情節疑似影射台獨運動先驅史明是林宅血案兇手，且電影背後的製作公司疑似也有中資，蘇巧慧表示，目前看到的資訊都只有當事演員所發的社群文而已，其他資訊並不清楚。

蘇巧慧說，非常希望這個真實存在、離現在沒有很遠的事件，受刑人、受刑人家屬、辯護律師、辯護律師家屬，這些當事人都還在的現在，「我們要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道台灣的民主是多麼不容易爭取而來的」。

 
02/06 全台詐欺最新數據

