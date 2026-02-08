　
生活

初一不能回娘家？人妻遭婆婆勸阻「會分走娘家福氣」...網戰翻

一名人妻分享，婆婆告知她「大年初一回娘家會帶衰」，希望她不要太早回去，讓她感到相當無言。（示意圖／photoAC）

▲原PO的婆婆告知她「大年初一回娘家會帶衰」，希望她不要回去。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

農曆新年將近，傳統習俗再度引發討論。一名人妻抱怨，她近日遭婆婆提醒「大年初一不能回娘家，會分掉娘家福氣」，即便她表明自家並無此禁忌，仍被再三叮囑，讓她感到相當無言。文章一出，掀起大批媳婦共鳴。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，最近婆婆提醒她「初一不可以回娘家，會分掉娘家的福氣」，理由是「這是我媽媽跟我說的，所以我就傳承下去」，讓她感到尷尬又無言。

原PO表示，當下她回應自家並沒有這樣的規定，現在不少人早在除夕就已回娘家團聚，沒想到婆婆先是愣住，隨後仍強調，「對啦，每個家庭不一樣，但我是婆婆，我覺得還是要跟妳講，大年初一不要回去。」

原PO無奈道，她最後選擇沉默，繼續聽對方講道理，但還是忍不住疑惑道「只是想知道現在還有多少女生遵守？我實在是很無言。」

貼文曝光後，引發不少女性共鳴，紛紛留言討論是否仍需遵守相關習俗。不少網友紛紛在底下留言，「不要賭，自己娘家」、「我婆婆也講過耶」、「我56年次，我初一不回娘家，就算被笑迷信也沒關係。我媽很在意，所以就尊重老人家」、「看娘家，以前我外婆很忌諱，初一回去她會很生氣，但我爸媽就沒有這個忌諱，所以看看你自己娘家的態度就好，婆婆的話參考參考，也不用生氣，習俗的事情都是各有各的堅持」。

也有人分享，「我每年除夕初一都在，家業興隆」、「我57年次，結婚後每年除夕夜就回娘家了」、「我們初一都可以回娘家，什麼時候想回去就回家，媽媽都很高興，我們娘家很旺，因為我們是充滿愛的家庭，我個人認為那些習俗就是自己不好牽拖別人的理論」、「除非是我娘叫我不要回去，自己家人都不怕，管別人說啥」。

還有人說到，「以前的禁忌都是在折磨媳婦的啦！不用當真」、「我婆婆也這樣跟我講 ，還說一句『你媽媽沒有教你嗎？』我回她『喔我媽不在意』」、「我初一回娘家，爸爸碎念娘家會衰，我媽直接罵他『那麼怕衰不會去死嗎？』我爸直接閉嘴」、「我婆婆也說大年初一不要回娘家，會帶衰娘家，所以她女兒回來在門口時，我就和大姑說『你媽說不能回來，會帶衰』並把門關起來鎖上，我婆婆氣的要死」。

