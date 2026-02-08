急診不是方便的夜間門診　分級醫療拯救真正命懸一線的病患

▲花蓮衛生局局長朱家祥強調：「急診的目的是救命，不是為了方便。」（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮衛生局結合縣醫師公會及診所協會，鼓勵基層診所在過年時間開診，以舒緩大醫院春節的急診擁塞，目前有73家診所響應春節開診。衛生局長朱家祥提醒，除夕至初四將是人車與就醫需求的高峰期，若有身體不適，建議先就近到診所或地區醫院就醫，經醫師專業評估有需求後，再透過轉診機制前往適合的醫院，「這樣才能把最寶貴的急診資源，留給真正命懸一線的人。」



朱家祥表示，依據衛生福利部緊急醫療管理系統統計，114年花蓮北區四家主要醫院中，每月約有近一半的急診病患湧入醫學中心，但其中高達75%為輕、中症患者，其實可由區域級、地區級醫院診療及住院，甚至僅需要基層診所處理。以慈濟醫院急診室為例，114年統計顯示，有10.1%的急診病患在急診等待病床超過24至48小時，煎熬的不只是病人，還包括陪病的家屬，以及已經在極限邊緣撐著的醫護人員。全國大型醫院急診量能長期處於高負載狀態，醫療壓力已成為迫切問題，呼籲民眾重視分級醫療，才能維持台灣珍貴的醫療資源。





朱家祥也說明，目前病房受限於護理人力短缺，收治量能有限，許多病患只能在急診「卡床」等待，導致急診床位長期滿載、醫護疲於奔命，形成全國性結構問題。疫情後醫療人力流失、高齡化與民眾「大醫院比較好」的迷思，使許多原可分流的病患不斷集中到醫學中心，讓急診壅塞成為日常，而非偶發高峰。

▲▼花蓮縣春節期間有73家診所響應春節開診。

朱家祥也特別呼籲社會體恤連假期間仍需日夜輪班的醫護人員，「他們犧牲與家人團聚的時間，撐起花蓮的醫療防線，但近年醫療暴力事件增加，很多來自不耐久候的情緒發洩，這對醫療體系是很大的傷害。」他強調，大醫院急診是用來搶救生命的，不是情緒出口，也不是夜間門診的替代品。



花蓮縣目前已建構完整急重症醫療網絡，北區除慈濟醫院外，門諾醫院、國軍花蓮總醫院及部立花蓮醫院皆具備良好門診與急診量能，可處理大多數傷病，而重大創傷、急性心肌梗塞、中風等重症，適合直接送往醫學中心或具相關專科的區域級醫院；但若為發燒、咳嗽、腸胃不適、舊疾復發、藥物諮詢或開立診斷證明等非急性狀況，應優先選擇門診、夜診或地區級醫院，不僅更快速，也能避免延誤重症救治。



朱家祥最後強調：「每一位來到急診的病人，醫療人員都不會、也不能拒絕，但急診的目的是救命，不是為了方便。醫療資源有限，醫護也不是機器。只要大家依病情選擇合適的就醫方式，就是給醫護人員最實際的支持，也是在為花蓮的醫療留下未來。

春節期間有需要就醫的民眾，請於看診前打電話到醫療院所確認看診時間，也可以透過手機下載「全民健保行動快易通健康存摺APP」，查詢春節門診時間。