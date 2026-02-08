　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

▲▼根據監察院報告，林宅血案的行凶時序。（圖／）（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲根據監察院報告，林宅血案的行凶時序。（圖／）（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者陶本和／台北報導

改編自林宅血案的電影《世紀血案》持續引發爭議。事實上，有關林宅血案的歷史，監察院2023年時有公布結案調查報告，但儘管案發時林宅受到情治單位的高度監聽與監控，且兇手在現場逗留時間極長，甚至還從室內撥打電話，不過相關錄音帶卻被銷毀或隱匿，導致全案至今懸宕未破。

根據監察院在2023年所釋出的報告，林宅血案發生於民國69年2月28日，正值美麗島事件首次公開審訊且敏感的「二二八」週年紀念日。

首先，有關案發前的情況與通聯紀錄，當日上午時分，林義雄的妻子方素敏與秘書田秋堇前往新店警總軍法處探望因美麗島案被關押的林義雄；11時30分許：方素敏從新店打電話返家，由幼女林亭均接聽，當時家中情況尚屬正常。

在11時55分左右，林家的美籍友人家博（Bruce Jacobs）從國際學舍打電話到林宅，與雙胞胎姊妹聊天數分鐘，證實當時孩子仍安全在世。

在歹徒闖入與行兇過程方面，中午12時左右，歹徒進入林宅，9歲的長女林奐均放學回家按門鈴，一名男子開門，奐均以為是來探望母親的客人而未在意。一進房間，該男子便從背後刺殺她；12時10分許，方素敏再次打電話回家時已無人接聽，她深感不安，遂請田秋堇返家查看。

接著，13時10分，兇嫌從林宅撥打104查號台，詢問「金琴西餐廳」的電話；13時12分，兇嫌從林宅撥打電話至金琴西餐廳找「王春風（發）」，電話接通後約8秒即掛斷；13時07分至08分：目擊者陳永忠看見一名年約30歲、身高約170公分的男子背向林宅離去。

在血案現場的發現方面，13時40分，田秋堇搭公車抵達林宅，發現林奐均趴在床上受重傷，隨即向醫院與警察局報案；14時16分：台北市警察局大安分局接獲報案。

最後，在後續搜索方面，警方在地下室樓梯發現林義雄的母親林游阿妹已被殺害。隨後在地下室樓梯旁的儲藏室內，發現雙胞胎幼女林亮均與林亭均也被殺害身亡。

根據行兇細節與現場特徵，被害順序根據檢警相驗，受害者順序為雙胞胎姊妹最先、次為林奐均、最後為林母。傷勢部分，林母身中9刀，腳旁邊被放置了錢（俗稱「腳尾錢」），顯示可能是專業殺手所為；雙胞胎姊妹皆為背部一刀刺入肺臟，受傷後存活一段時間才死亡；林奐均背部與胸部共中6刀，差0.1公分便刺中要害，行兇後歹徒還用棉被蓋住她，試圖掩蓋死者魂魄。

歹徒特徵部分，兇手在林宅株守長達80分鐘以上，行兇手段殘酷且冷靜，其對林宅結構及林家生活習慣相當瞭解，顯示曾經過縝密的觀察與監控。

不過，報告仍指出，儘管案發時林宅受到情治單位的高度監聽與監控，且兇手在現場逗留時間極長，甚至還從室內撥打電話，但相關錄音帶卻被銷毀或隱匿，導致全案至今懸宕未破。

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

相關新聞

賈永婕現在才知「林宅血案發生在她年代」！網轟無知

賈永婕現在才知「林宅血案發生在她年代」！網轟無知

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發風波。而女星賈永婕對此有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史。貼文卻遭到網友砲轟，「活到50歲才知道這件事？」痛批賈永婕很無知；不過，也有網友緩頰，「她當時才6歲，不知道不是很正常嗎？」

憶蘇貞昌當年辯護往事　蘇巧慧：方素敏無聲演講、台下含淚丟錢

憶蘇貞昌當年辯護往事　蘇巧慧：方素敏無聲演講、台下含淚丟錢

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭童年傷痛

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭童年傷痛

當權者指的是誰？賈永婕57字喊話：別再掩蓋

當權者指的是誰？賈永婕57字喊話：別再掩蓋

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲

殺青才知《世紀血案》沒授權？楊小黎凌晨發聲

