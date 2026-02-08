子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況





▲民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌8日到淡水中山市場掃街並於會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨新北三重、蘆洲選區議員初選民調結果，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸以些微差距敗給對手陳彥廷，陳已申請複查。黃國昌今（8日）表示，民眾黨請了外部專家深入去看民調抽樣的樣本，深入去看電訪過程抽樣樣本，發現的確在民調執行的順序上出現了一些狀況，但具體內容等調查報告詳細做出來以後再說明。黃國昌也說，老實講他也有點驚訝，「我沒有想到說他們（指民調機構）怎麼會用這樣的方式來加以執行」。

民眾黨在新北三蘆選區協調未果進入比民調程序，於2月4日至5日舉行，由周曉芸對上陳彥廷，結果卻是陳「爆冷」出線，陳則申請複查。對此，黃國昌8日受訪時說，因為當事人提出複查，那就必須搞清楚怎麼回事，所以請了外部專家深入去看民調抽樣的樣本，「他們很辛苦，昨天晚上忙得非常的晚」，的確發現在整個執行的過程中，出現一些跟一開始正常民調執行程序不太相符的事情，但他覺得等到他們提出完整報告後再跟社會大眾說明；民眾黨是一個有制度的政黨，在科學精神下面，一定會打破砂鍋問到底，「我一定會找出原因」，知道到底發生了什麼事情

黃國昌重申，經過提出複查以後，也深入去看當初在進行電訪的過程中，所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本，的確在民調執行的順序上出現了一些狀況，但這些具體內容，等調查報告詳細做出來以後跟大家說明。

對於周曉芸洩露陳彥廷的求職經歷，黃國昌表示，對他來講，維持黨內競爭的公平是最重要原則，也希望用最客觀的方式挑選出最強的候選人，所以他希望所有黨內競爭的候選人對外發言時都要記得，黨內可以有競爭，過程中每一個人一定都有情緒，但拜託把自己的情緒放到最小，怎麼樣在工作崗位上做該做的事情，回應支持者的期待，這才是最重要的事情。

記者追問，未來會否調整制度？因為這次似乎入黨未滿一年也可以報名初選？未來可能在立委選舉時會避免再犯這次問題？黃國昌回應，不會啊，因為以目前來講，民眾黨希望能夠對外勝選，所以在入黨的期限上本來就沒有做限制，而且陳彥廷入黨也超過一年。

黃國昌表示，民調的結果可能會讓很多支持者，甚至周曉芸覺得很驚訝，但民眾黨是理性、務實、科學的政黨，為什麼會出現這樣子的狀況，在科學上一定有其理由，所以民眾黨不會臆測，在毫無根據的情況下去做出過度推斷；民調是一門統計科學，就回到當初進行民調過程中執行的方式，「因為每一通電話都有完整的記錄」，一切回到科學的本質，用理性方式去探討在過程是不是出了什麼問題。

黃國昌指出，如果是在執行民調的過程當中出了狀況跟問題，沒有按照本來所設定進行民調的方式，未來可能就要求相關執行民調的機構，甚至民眾黨在督導的時候，必須要確保民調機構所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本是一致的，這樣子才能夠真正的用全民調的方式選出最強的候選人。

記者也詢問，會否擔心因這次事情導致在新北的佈局及戰力上好像有被打亂，影響到之後的選舉？黃國昌說，不會啊，因為民眾黨每次在做任何事情的時候，每一次都能學習到一些東西，未來都會把它做得更好，那這一次在執行過程中，「我老實講，我昨天聽到了，我有點驚訝，我沒有想到說他們怎麼會用這樣的方式來加以執行」，但不管怎麼樣，「我相信，基本上面啊，他們大概知道是怎麼回事」，比較細部的東西等調查報告出來以後再說明。