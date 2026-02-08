急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒　網喊：冷久一點

▲平原空曠地區恐下探7度低溫。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》示警，今至明天（8至9日）凌晨是最冷的時刻，尤其平原空曠地區、內陸接近山區，以及花東縱谷一帶，因輻射冷卻影響，氣溫更有機會下探至7到8度，提醒民眾務必做好保暖準備。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，超冷寒流開始籠罩全台，氣溫明顯下探，北台灣不少地區已降到10度左右，今到明清晨將是這波最寒冷時刻。

這波真的冷 空曠地區下探7度



粉專小編特別示警，尤其平原空曠地區、內陸近山區、花東縱谷，有機會降到7至8度非常嚴寒，呼籲民眾務必多加保暖。

網友紛紛熱議，「可以冷久一點嗎」、「台南風大也冷」、「能不能多冷幾天？一路冷到三月初最好，中部真的好熱」、「海線跟颱風天一樣」、「台北市10度...真的涼涼的而已，哪裡冷？」其中也有醫師提醒，「這幾天又濕又冷，有心血管疾病的民眾注意保暖跟血壓變化」。

對此，前氣象局長鄭明典表示，通常這階段冷空氣（平流）最強，但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現。

根據氣象署指出，今天寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，且北部、宜蘭低溫時間較長，請特別注意保暖；降雨方面，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨。