　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

▲▼2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》於花蓮市日出大道盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》於花蓮市日出大道盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》7日晚間於花蓮市日出大道盛大開幕。今年燈會規模再升級，由建築藝術家鄭乘騏率領團隊，沿日出大道至三角公園規劃9大主題燈區，打造結合山海地景與城市紋理的光影展區。開幕儀式中，高10公尺的風動主燈「花好」啟動，搭配長達440秒象徵事事如意的星空煙火秀與原民歌王巴大雄壓軸演出，吸引大批民眾到場共襄盛舉。

燈會開幕式共有立法委員傅崐萁，縣議員吳建志、吳東昇、鄭乾龍、笛布斯.顗賚、李正文、林正福、韓林梅以及多位鄉鎮長與縣府局處首長出席。

▲▼2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》於花蓮市日出大道盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚在開幕致詞時表示，今年燈會主題「花現騎蹟・光躍洄瀾」，是一場獻給土地的策展，以光影呈現出馬年的生命力與躍動，每年年初是感恩的季節也是迎新的季節，今年是「馬躍山海、福臨花蓮」，迎向嶄新的希望與力量。備受矚目的主燈「花好」以花蓮疊石、北迴歸線為幾何意象，將來自太平洋的風化為機械動力，把在地特色物產轉化為光影元素。在3分鐘的主燈展演中，群馬奔騰的動畫隨音樂節奏律動，呈現出與城市一同呼吸的光影效果，象徵馬年轉動能量與新希望。

▲▼2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》於花蓮市日出大道盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本屆燈會展區以「山、海、風、光」為核心意象，透過9大燈區串聯日出大道與周邊街角。其中，由近千名花蓮在地學童與民眾共創的「呼吸」與「香氛森林」作品，成為民眾駐足欣賞的亮點之一，展現花蓮以共創方式「種」出燈會的策展精神。

開幕當晚888份限定禮「石來運轉·馬力全開」刺繡杯墊引來首波排隊人潮，民眾爭相領取開幕祝福。開幕儀式中，440秒象徵事事如意的高空煙火在太平洋夜空接連綻放，搭配主燈燈光展演，現場不時傳出驚呼聲與掌聲。最後，由高人氣歌手巴大雄壓軸登場，帶動全場氣氛沸騰，日出大道瞬間化為大型戶外音樂現場。

▲▼2026花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》於花蓮市日出大道盛大開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）
   
此外，今年燈會也推出「AR 風吹小石花」互動體驗，民眾透過手機掃描即可在真實街景中看見創作馬匹奔跑，虛實整合的體驗成為年輕族群熱門打卡亮點。
   
花蓮縣政府表示，太平洋燈會自即日起展出至3月8日，每晚18:00至22:00亮燈（除夕休展一天）；燈會不僅是節慶活動，更是城市展現希望與活力的重要時刻，邀請全國民眾於春節期間來花蓮走春賞燈，感受山海與人文交織的光影魅力。
 
更多詳情請至:
2026花蓮太平洋燈會官方網站 https://lantern.hl.gov.tw/
花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6
花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

總獎金逾60萬！　第20屆桃園全國春聯書法比賽決賽揭曉

紅燈籠點亮中山街飄年味　南投舊城年貨大街登場

「蜘蛛人宇宙」登場「淘動漫」　知名畫師2/8日簽名會

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買迎新春

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

總獎金逾60萬！　第20屆桃園全國春聯書法比賽決賽揭曉

紅燈籠點亮中山街飄年味　南投舊城年貨大街登場

「蜘蛛人宇宙」登場「淘動漫」　知名畫師2/8日簽名會

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買迎新春

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

【小心觸法挨罰】哈士奇探頭吹風超CHILL　飼主恐吞1萬8罰單

地方熱門新聞

「蜘蛛人宇宙」在桃園「淘動漫」　震撼登場

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

南投環保局年前動員180人上街大掃除

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

第20屆桃園全國春聯書法決賽　得獎名單揭曉

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

南投舊城年貨大街2／7至2／13登場

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房開箱

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

防假休閒真賭博金警夜掃24處場所

更多熱門

相關新聞

南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持

南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持

2026南投燈會將於2月14日登場，縣府今天公布今年亮點，包含首度推出的「雙主燈」呼應馬年奔馳意象、以南投風景融合馬戲意象與大型童趣装置的「幻影馬戲園」燈區、日本人氣IP「反應過激的猫」聯名合作、金曲原民歌后姑慕‧巴紹等星光熠熠的強檔卡司，與旅遊住宿消費送紀念幣等豐富活動。

韓團ENHYPEN即將來台

韓團ENHYPEN即將來台

2026角板山行館梅花季今起開幕

2026角板山行館梅花季今起開幕

刑事警察發展館全新開幕　打造沉浸式體驗

刑事警察發展館全新開幕　打造沉浸式體驗

規模7強震未影響　清境農場一早人氣旺

規模7強震未影響　清境農場一早人氣旺

關鍵字：

太平洋燈會開幕風動主燈星空煙火人潮

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面