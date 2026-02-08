賈永婕驚喊現在才知「林宅血案發生在她年代」遭出征！網轟無知

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



記者施怡妏／綜合報導

電影《世紀血案》改編林宅血案，卻因未取得當事人授權，引發風波。而女星賈永婕對此有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史。貼文卻遭到網友砲轟，「活到50歲才知道這件事？」痛批賈永婕很無知；不過，也有網友緩頰，「她當時才6歲，不知道不是很正常嗎？」

網轟賈永婕無知

賈永婕日前在臉書發文，整起事件「粗暴、殘忍」，自己1974年出生，至今才知道，原來這件事情就發生在跟她同齡的年代，無法想像在那個年代，居然發生如此黑暗的歷史事件，「誰能夠告訴我們真相！林宅血案的真相。怎麼可以這樣隻手遮天？無法無天！」

貼文一出，卻引起部分網友反彈，認為她很無知，「1974年出生的你，到2026才發現有個林義雄⋯這個就算了，重點是你還想知道真相⋯ 大姐，那是52年前的事了，誰能真的還原出來當時是怎麼了？你的驚訝，真的很天兵」、「我1976年生，2000年左右就知道這件事了！為什麼你現在才知道？」、「妳書唸太少了吧，跟我差不多年代居然不知道這種事情」。

對此，賈永婕也在留言處解釋，「當然都知道，只是現在才知道細節，還有發生在1980年，我真的沒有深入研究」。

有網友在PTT、Dcard發文討論，多數人緩頰，「老實說從小到現在，如果學校是沒有提到的歷史事件，我們基本不會知道，尤其不是生在那個年代的人」、「林宅血案是傳說級事件，知名度非常高，但發生年份不是特別記憶點，如果不是懂看新聞的年紀根本是長大才聽到這件事」、「發生在她那個年代，她當時還那麼小耶，我在921的年代，對於921也沒有記憶啊，如果不是國中畢旅有去地震園區，也不知道有那麼嚴重」、「博恩被炎上之後我才知道鄭南榕是誰」。