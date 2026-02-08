《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭傷痛：從小被迫與父分開

▲魏筠痛批《世紀血案》扭曲歷史真相 。（圖，下同／翻攝自魏筠臉書）

記者施怡妏／綜合報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》上映前即爭議不斷。桃園市議員魏筠發長文表示，身為美麗島事件受刑人魏廷朝之女，46年過去，台灣仍有許多人不清楚這段「屬於這個島嶼傷痛的歷史」，影視改編扭曲歷史真相，對家屬造成再次傷害，「我只好一直再次站出來告訴別人，彷彿傷口的血液都未曾乾過。」

桃園市議員魏筠在臉書發文，父親魏廷朝因任職《美麗島雜誌》編輯，在美麗島事件後即遭逮捕；她出生一個多月後，又遇上1980年2月28日發生的林宅血案。案件發生後，母親長期處在高度不安之中，擔心家屬也成為下一個受害者，「我的床邊故事從來都不是格林童話，而是林宅血案。」母親要她背誦的也不是經典課文，而是反覆叮嚀「萬一媽媽不見了，要趕快去台北找小阿姨」。

父親只是雜誌編輯 卻被誣陷而入獄17年



「我曾經以為我們不需要再說林宅血案的故事，也不需要再次告訴世人，大家不是都知道嗎？我為什麼要自曝失落與傷口？」直到一次次面對旁人驚訝或同情的反應，反而讓她覺得尷尬、像是自己的錯，最後只好笑笑帶過。

魏筠表示，父親只是雜誌編輯，連燈泡都不會換，卻被誣陷涉入爆炸案，寫了「台灣人的命運應由台灣人決定」等文字，前後加總入獄17年。

她指出，父親在獄中遭刑求，臼齒被打落，左手無名指無法挺直；年幼的她搞不懂父親為何不在家，只記得探視時隔著玻璃，看見的是一名「住在玻璃窗裡面不熟的叔叔」，哥哥在學校還曾被同學嘲笑「你爸爸是壞人」，得靠老師出面澄清。

童年在恐懼中成長



魏筠也提到，1985年林義雄曾親自到家中探視，當時她年僅5歲，年紀與遇害的雙胞胎相仿，林義雄悲傷的神情至今仍深刻留在記憶中，「錯的人從來都不是我們，是當時那個邪惡的國家政權，是蔣家政權的當時讓林義雄先生失去了孩子，也讓我們被迫和父親隔離的長大。」

她感嘆，「這是個夜不成眠的夜晚，特別是那個恐怖的戲劇居然還想影射栽贓史明先生時，我只好，吞起所有命運的疑惑，寫出這篇文章了。」