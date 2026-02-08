蛇蠍女「砍他生殖器」洩憤！同居男友慘死　女兒目睹崩潰報警

▲西班牙一名委內瑞拉籍的婦人，殺害同居男友後，將對方的生殖器砍下。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

西班牙驚傳一起駭人斷根命案！一名55歲委內瑞拉籍婦女瑪麗亞涉嫌持刀殺害交往5年的同居男友、67歲的路易斯，不僅在他頸部及多處身體部位留下刀傷，更殘忍地切下他的生殖器。嫌犯的其中一名女兒發現後立刻報警，而她看到警察時更崩潰大喊，「我媽媽殺了我爸爸！」

根據《鏡報》報導，西班牙安全部門發布的新聞稿指出，這起凶殺案1月30日發生在畢爾包烏里巴里區的一處公寓內。警方接獲報案後趕抵現場，發現67歲死者路易斯的遺體身上有多處刀傷，其中頸部及生殖器部位傷勢最為嚴重，研判「遭受暴力攻擊致死」。

據了解，兇手瑪麗亞與路易斯交往約5年，兩人同居在案發公寓。鄰居表示，案發前曾聽見住處傳出激烈的爭吵聲與尖叫聲。案發當天清晨，瑪麗亞其中一名20多歲的女兒得知母親殺人後，隨即報警求助。

當第一輛警車抵達現場時，平時與路易斯關係親近的瑪麗亞女兒則是崩潰地在街上大喊，「我媽殺了我爸爸！」瑪麗亞向警方坦承犯行，隨後被銬上手銬，押往伊巴雷科蘭達警局偵訊，目前已遭收押禁見。而路易斯的遺體當天中午被抬出公寓，送往畢爾包法院進行司法解剖。

路易斯在當地經營一家酒吧，育有3名兒子與數名孫子女。他的朋友、麵包店老闆萊蒂接受《巴斯克日報》訪問時表示，「我簡直不敢相信，我們完全沒料到會發生這種事，尤其是用這種方式。」她回憶，「下班後我經常和他們在露台喝啤酒或莫斯卡托酒，他們有說有笑，這背後一定還有其他隱情。」

警方調查發現，瑪麗亞身上也有多處割傷和輕傷，研判可能是在行凶過程中造成，目前她正在醫院接受治療。