　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蛇蠍女「砍他生殖器」洩憤！同居男友慘死　女兒目睹崩潰報警

▲▼陰莖尺寸研究。（圖／CFP）

▲西班牙一名委內瑞拉籍的婦人，殺害同居男友後，將對方的生殖器砍下。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

西班牙驚傳一起駭人斷根命案！一名55歲委內瑞拉籍婦女瑪麗亞涉嫌持刀殺害交往5年的同居男友、67歲的路易斯，不僅在他頸部及多處身體部位留下刀傷，更殘忍地切下他的生殖器。嫌犯的其中一名女兒發現後立刻報警，而她看到警察時更崩潰大喊，「我媽媽殺了我爸爸！」

根據《鏡報》報導，西班牙安全部門發布的新聞稿指出，這起凶殺案1月30日發生在畢爾包烏里巴里區的一處公寓內。警方接獲報案後趕抵現場，發現67歲死者路易斯的遺體身上有多處刀傷，其中頸部及生殖器部位傷勢最為嚴重，研判「遭受暴力攻擊致死」。

據了解，兇手瑪麗亞與路易斯交往約5年，兩人同居在案發公寓。鄰居表示，案發前曾聽見住處傳出激烈的爭吵聲與尖叫聲。案發當天清晨，瑪麗亞其中一名20多歲的女兒得知母親殺人後，隨即報警求助。

當第一輛警車抵達現場時，平時與路易斯關係親近的瑪麗亞女兒則是崩潰地在街上大喊，「我媽殺了我爸爸！」瑪麗亞向警方坦承犯行，隨後被銬上手銬，押往伊巴雷科蘭達警局偵訊，目前已遭收押禁見。而路易斯的遺體當天中午被抬出公寓，送往畢爾包法院進行司法解剖。

路易斯在當地經營一家酒吧，育有3名兒子與數名孫子女。他的朋友、麵包店老闆萊蒂接受《巴斯克日報》訪問時表示，「我簡直不敢相信，我們完全沒料到會發生這種事，尤其是用這種方式。」她回憶，「下班後我經常和他們在露台喝啤酒或莫斯卡托酒，他們有說有笑，這背後一定還有其他隱情。」

警方調查發現，瑪麗亞身上也有多處割傷和輕傷，研判可能是在行凶過程中造成，目前她正在醫院接受治療。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗警告：若遭攻擊「將打擊美軍基地」　除核議題外免談

泰國今大選！聚焦經濟、邊境衝突　首投族：物價狂漲薪資跟不上

蛇蠍女「砍他生殖器」洩憤！同居男友慘死　女兒目睹崩潰報警

川普改寫軍售規則！　美學者：台灣能否列「優先名單」立院成關鍵

16天選戰史上最短！日本眾議院大選決勝負　結果今深夜出爐

路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

伊朗警告：若遭攻擊「將打擊美軍基地」　除核議題外免談

泰國今大選！聚焦經濟、邊境衝突　首投族：物價狂漲薪資跟不上

蛇蠍女「砍他生殖器」洩憤！同居男友慘死　女兒目睹崩潰報警

川普改寫軍售規則！　美學者：台灣能否列「優先名單」立院成關鍵

16天選戰史上最短！日本眾議院大選決勝負　結果今深夜出爐

路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

特斯拉計畫在美設太陽能廠　目標年產100GW電池

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

北韓官媒：第9次全國代表大會擬2月底召開

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

【一石二鳥】男帶毒品被抓！隊友開直播取笑 下秒也被「浩克警」逮捕

國際熱門新聞

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」不甘心

美股大反彈！川普預言：任期結束前將突破10萬點

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

上任以來第7次會面！　川普將與納坦雅胡討論美伊核談判

寒流狂炸日本！東京「瞬間降雪」旅客嚇壞

澤倫斯基：美要求6月前停戰

日本「羊羹」太像炸彈！老店苦笑：太像

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

更多熱門

相關新聞

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

嘉義縣水上鄉三和村一處民宅2025年中旬發生一起殺人案！一名30歲黃姓人妻持水果刀朝莊姓丈夫狂捅15刀，隨後將刀子從陽台丟到一樓，莊姓小叔發現出事趕緊報警處理。警消獲報趕抵，將莊男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。日前嘉義地檢署宣布偵結，依照殺人罪嫌將黃姓人妻起訴。

22歲女音樂太大聲　被親哥飛刀刺殺

22歲女音樂太大聲　被親哥飛刀刺殺

老翁推病妻墜樓摔死！長照悲劇輕判2年半

老翁推病妻墜樓摔死！長照悲劇輕判2年半

即／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母求重判結局曝

即／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母求重判結局曝

王忠義弒親案無罪　獲刑事補償295萬

王忠義弒親案無罪　獲刑事補償295萬

關鍵字：

斷根西班牙命案殺人畢爾包駭人

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面