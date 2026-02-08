賴清德頻赴台中力挺　何欣純：年底「決戰中台灣」是重中之重

▲民進黨台中市長參選人、立委何欣純。（圖／何欣純辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

備戰年底地方大選，相較於國民黨立委江啟臣與楊瓊瓔的「姊弟之爭」白熱化，因民調時間喬不攏爆發內鬨，連台中市長盧秀燕都喊「兵貴神速」，呼籲趕快挑個「黃道吉日」民調，民進黨早確定由立委何欣純參選，總統兼黨主席賴清德也多次赴台中。何欣純今（8日）表示，賴清德多次到台中代表重視城市發展、關心市民，年底選舉是「決戰中台灣」，對賴清德而言，是重中之重。

國民黨宣布立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，並公布民調時間為3月底，不料消息一出，引發江啟臣不滿，認為違背協議內容，被視為翻臉黨中央，楊江姐弟開撕。對此，台中市長盧秀燕直言，民調時間太晚，兵貴神速，宜早不宜遲，呼籲快點挑個「黃道吉日」民調。

有關國民黨的「姊弟之爭」，何欣純今（8日）受訪表示，這是國民黨自己內部的事情，還是要照國民黨自己的遊戲規則解決，他黨的事實在沒辦法評論。不過，市民比較在意、想要看見的，是對這個城市的政見之爭、理念之爭，絕非像現在這樣政治秀的期程之爭。

何欣純認為，這場所謂的姊弟之爭，包括盧秀燕為何要這麼急，都是在做個人利益算計，不是市民之福，還是要回歸開大門走大路，把台中這座城市大部推向前進步。能讓台中市民福祉受到最好照顧，才是市民所想望的，而最佳的市長人選就是何欣純。

談及總統賴清德已多次赴台中力挺，何欣純表示，賴清德特別關心台中發展，「尤其我們認為台中市事實上面臨了很多問題」，自己也多次向總統提到台中市政未來願景和很多重大建設，需要中央地方一起合作。

何欣純指出，過去看到中央挹注很多資源在台中，但對盧秀燕而言，好像處處都針對中央，稱中央不支持台中，「其實這是錯誤的，這是很荒謬的」。賴清德來台中這麼多次，事實上就是在告訴大家，他真的很關心台中市民、重視台中的城市發展。當然，對年底選舉也是重中之重。

何欣純認為，大家都說「決戰中台灣」，不僅賴清德常來台中，昨天也去南投，前幾天則多次去彰化，包括中彰投苗，中台灣對總統、黨主席而言，都是重中之重、非常重要。