　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德頻赴台中力挺　何欣純：年底「決戰中台灣」是重中之重

▲▼民進黨台中市長參選人、立委何欣純。（圖／何欣純辦公室提供）

▲民進黨台中市長參選人、立委何欣純。（圖／何欣純辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

備戰年底地方大選，相較於國民黨立委江啟臣與楊瓊瓔的「姊弟之爭」白熱化，因民調時間喬不攏爆發內鬨，連台中市長盧秀燕都喊「兵貴神速」，呼籲趕快挑個「黃道吉日」民調，民進黨早確定由立委何欣純參選，總統兼黨主席賴清德也多次赴台中。何欣純今（8日）表示，賴清德多次到台中代表重視城市發展、關心市民，年底選舉是「決戰中台灣」，對賴清德而言，是重中之重。

國民黨宣布立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，並公布民調時間為3月底，不料消息一出，引發江啟臣不滿，認為違背協議內容，被視為翻臉黨中央，楊江姐弟開撕。對此，台中市長盧秀燕直言，民調時間太晚，兵貴神速，宜早不宜遲，呼籲快點挑個「黃道吉日」民調。

有關國民黨的「姊弟之爭」，何欣純今（8日）受訪表示，這是國民黨自己內部的事情，還是要照國民黨自己的遊戲規則解決，他黨的事實在沒辦法評論。不過，市民比較在意、想要看見的，是對這個城市的政見之爭、理念之爭，絕非像現在這樣政治秀的期程之爭。

何欣純認為，這場所謂的姊弟之爭，包括盧秀燕為何要這麼急，都是在做個人利益算計，不是市民之福，還是要回歸開大門走大路，把台中這座城市大部推向前進步。能讓台中市民福祉受到最好照顧，才是市民所想望的，而最佳的市長人選就是何欣純。

談及總統賴清德已多次赴台中力挺，何欣純表示，賴清德特別關心台中發展，「尤其我們認為台中市事實上面臨了很多問題」，自己也多次向總統提到台中市政未來願景和很多重大建設，需要中央地方一起合作。

何欣純指出，過去看到中央挹注很多資源在台中，但對盧秀燕而言，好像處處都針對中央，稱中央不支持台中，「其實這是錯誤的，這是很荒謬的」。賴清德來台中這麼多次，事實上就是在告訴大家，他真的很關心台中市民、重視台中的城市發展。當然，對年底選舉也是重中之重。

何欣純認為，大家都說「決戰中台灣」，不僅賴清德常來台中，昨天也去南投，前幾天則多次去彰化，包括中彰投苗，中台灣對總統、黨主席而言，都是重中之重、非常重要。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

黃國昌遭批政見抄中央　蘇巧慧揭「兩者差異」：我們有第一線反饋

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

盧秀燕指台中3月底民調「太晚了」　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

談《世紀血案》爭議　蘇巧慧憶蘇貞昌當年辯護往事：歷史還沒翻頁

影／海鯤下潛、上浮、發射誘標紀錄影片曝　完成4次淺水潛航測試

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

黃國昌遭批政見抄中央　蘇巧慧揭「兩者差異」：我們有第一線反饋

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程

盧秀燕指台中3月底民調「太晚了」　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

談《世紀血案》爭議　蘇巧慧憶蘇貞昌當年辯護往事：歷史還沒翻頁

影／海鯤下潛、上浮、發射誘標紀錄影片曝　完成4次淺水潛航測試

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

政治熱門新聞

三鶯線通車倒數！新北捷運招募99人才　月薪上看6.2萬

子弟兵周曉芸初選落敗　黃國昌坦言：有一些驚訝

《豆腐媽媽》替身重傷！勞長洪申翰回應

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

溫世政因921改變人生觀棄牙醫高收入返南投選縣長

賴清德下鄉談國防特別預算：下大雨時起碼要有雨傘撐

新竹縣最近民調曝光！　陳見賢50.3%支持度領先鄭朝方、徐欣瑩

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

電影《世紀血案》竟未取得家屬同意　阿扁批：不可以先斬後奏啊！

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

淡化林宅滅門悲劇惹議　王婉諭轟：《世紀血案》根本就不該上映

更多熱門

相關新聞

全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

全民調時間掀議！盧秀燕籲快選「黃道吉日」

國民黨宣布立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，並公布民調時間為3月底，不料消息一出，引發江啟臣不滿，認為違背協議內容，被視為翻臉黨中央，楊江姐弟開撕。對此，台中市長盧秀燕直言，民調時間太晚，兵貴神速，宜早不宜遲，呼籲快點挑個「黃道吉日」民調。

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

關鍵字：

何欣純台中市長楊瓊瓔江啟臣姊弟之爭

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面