　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚尾牙！敬酒衝突老闆勸阻竟遭廠商押走　「10打1爆頭」全被逮

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家室內設計公司昨（7）日晚間舉辦尾牙，席間郭姓下包廠商在敬酒時和他人發生口角，林姓老闆出現勸阻，沒想到郭男竟率領9人將林男押走，還持棍棒、徒手毆打他。警方獲報後立即尋人，林男頭部有受傷情形，警方訊後將郭姓主嫌及涉案9人依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

▲▼尾牙敬酒爆糾紛，廠商10人暴打室內設計公司老闆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲尾牙敬酒爆糾紛，廠商10人暴打室內設計公司老闆。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在7日深夜10點13分，警方接獲通報，在大寮區光明路二段發生聚眾糾紛，警方立即啟動快打部隊趕赴現場處理。員警到場時，涉案人員已離去。

目擊者表示，當時看到一群年輕人在街頭集合，很多人手上拿著球棒就衝進去開打，不只砸破窗戶玻璃，還針對1、2人毆打，還把1人拖走強壓上車。

現場人員則表示，當晚是室內設計公司舉辦尾牙餐敘，37歲郭姓男子是空調下包廠商受邀出席，郭男於敬酒過程中與他人發生口角，48歲林姓設計公司負責人上前勸阻協調後，郭男隨即離席。隨後，郭男又返回現場，還夥同9人將林姓負責人押走，這下公親變事主。

警方立即展開搜尋，隨後於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其被郭姓男子、9名涉案人士持棍棒或徒手痛毆，造成頭部受傷，經協助就醫無生命危險。

▲▼尾牙敬酒爆糾紛，廠商10人暴打室內設計公司老闆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方陸續帶回涉案人士。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼尾牙敬酒爆糾紛，廠商10人暴打室內設計公司老闆。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，陸續於5小時內到案，全案報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款，犯殺人未遂罪，逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

快訊／台南市5樓建物火警！2人受困獲救　31警消急灌救

毛孩的彩虹天堂負責人涉侵占531萬　遭起訴後3天陳屍台中租屋處

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎

台中小貨車撞進民宅！鐵捲門全毀　駕駛酒測值0.89當場被逮

稱「在朋友家切水果」！男搭北捷口袋露刀柄　警圍捕上銬畫面曝

驚悚尾牙！敬酒衝突老闆勸阻竟遭廠商押走　「10打1爆頭」全被逮

台南善化三合院火警！廚房竄橘紅火光　消防12車25人搶救

涉酒駕+毒駕！嘉義惡男撞死78歲翁肇逃　檢聲押獲准

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

快訊／台南市5樓建物火警！2人受困獲救　31警消急灌救

毛孩的彩虹天堂負責人涉侵占531萬　遭起訴後3天陳屍台中租屋處

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎

台中小貨車撞進民宅！鐵捲門全毀　駕駛酒測值0.89當場被逮

稱「在朋友家切水果」！男搭北捷口袋露刀柄　警圍捕上銬畫面曝

驚悚尾牙！敬酒衝突老闆勸阻竟遭廠商押走　「10打1爆頭」全被逮

台南善化三合院火警！廚房竄橘紅火光　消防12車25人搶救

涉酒駕+毒駕！嘉義惡男撞死78歲翁肇逃　檢聲押獲准

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

Tablo打給女兒請教流行語　Haru講英文超好聽

社會熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

員工對碎紙機噴潤滑劑　開機轟一聲氣爆

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

辣妹KTV遭慘2男子壓廁所侵犯！判決出爐

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

人妻激戰車友「全家收性愛片」 科技公司綠帽總監怒告

快訊／永和街頭槍響！拒檢車遭警開4槍

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

更多熱門

相關新聞

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

高雄中山大學時常傳出有獼猴出沒的事件，與人互動的過程中偶爾也會鬧上新聞版面。近日一名該校女學生返回宿舍，意外發現窗外站了6隻獼猴，離奇的畫面曝光，讓許多人看傻了。

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

史上最狂拔蘿蔔尾牙！台電彰化2千人下田

史上最狂拔蘿蔔尾牙！台電彰化2千人下田

年前大風吹！高雄市政府發布人事異動

年前大風吹！高雄市政府發布人事異動

關鍵字：

高雄林園分局殺人未遂尾牙敬酒

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面