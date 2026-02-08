驚悚尾牙！敬酒衝突老闆勸阻竟遭廠商押走　「10打1爆頭」全被逮

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家室內設計公司昨（7）日晚間舉辦尾牙，席間郭姓下包廠商在敬酒時和他人發生口角，林姓老闆出現勸阻，沒想到郭男竟率領9人將林男押走，還持棍棒、徒手毆打他。警方獲報後立即尋人，林男頭部有受傷情形，警方訊後將郭姓主嫌及涉案9人依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。

▲尾牙敬酒爆糾紛，廠商10人暴打室內設計公司老闆。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在7日深夜10點13分，警方接獲通報，在大寮區光明路二段發生聚眾糾紛，警方立即啟動快打部隊趕赴現場處理。員警到場時，涉案人員已離去。

目擊者表示，當時看到一群年輕人在街頭集合，很多人手上拿著球棒就衝進去開打，不只砸破窗戶玻璃，還針對1、2人毆打，還把1人拖走強壓上車。

現場人員則表示，當晚是室內設計公司舉辦尾牙餐敘，37歲郭姓男子是空調下包廠商受邀出席，郭男於敬酒過程中與他人發生口角，48歲林姓設計公司負責人上前勸阻協調後，郭男隨即離席。隨後，郭男又返回現場，還夥同9人將林姓負責人押走，這下公親變事主。

警方立即展開搜尋，隨後於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其被郭姓男子、9名涉案人士持棍棒或徒手痛毆，造成頭部受傷，經協助就醫無生命危險。

▲▼警方陸續帶回涉案人士。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，郭姓主嫌及其餘涉案人員等10人，陸續於5小時內到案，全案報請高雄地方檢察署指揮偵辦，依刑事訴訟法88條之1第1項第4款，犯殺人未遂罪，逕行拘提。全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。