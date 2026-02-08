高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎

▲高雄市鳳山區保泰路透天厝民宅火警。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄市鳳山區保泰路於今（8）日凌晨發生一起透天厝民宅火警，現場火勢相當兇猛，屋內4人急忙逃生，然而35歲顏姓男子受困屋內，讓顏母焦急不已，哭喊「裡面還有人」。不幸的是，等到消防隊緊急滅火後，搜尋屋內3樓發現顏男已燒成焦屍，另外在2樓發現一具貓咪屍體。初步研判起火原因為電氣因素，但真正起火原因及起火點仍需進一步調查。

據了解，該3樓透天厝平時住著一家7口、4代同堂。死者35歲顏男在清潔公司上班，平常和83歲阿嬤、父母、36歲哥哥、30歲妻子、6歲兒子同住。火災發生當下，4名親屬逃出火海，顏妻也因正巧帶著兒子外出逃過一劫。

當時火勢危急，顏母穿著單薄的睡袍與其他3名家屬倉皇逃出，屋內已陷入一片火海。低溫下顏母已感覺不到寒冷，手上緊握的手機也打不通兒子的電話，只能崩潰向警方哭嚎兒子還在裡面，妻子聞訊也趕回家門前，神情茫然、情緒激動不已，警方擔心她衝向火場連忙攔阻，場面令人鼻酸。

▲顏母望著火場情緒激動哭嚎，家屬連忙抱著她安撫。

這場火災發生在8日凌晨，畫面可見火舌從窗戶竄出，濃煙密佈，在深夜顯得格外駭人。附近居民在睡夢中被驚醒，發現火警後連忙報警。

高雄市消防局0時22分獲報，後立即出動23車61人到場灌救，當時整棟建築已陷入火海，且傳出有人受困。待火勢獲得控制後，搜救小組進入火場進行搜救，於3樓後方房間發現一具已被燒焦的屍體，確認為35歲顏男，另在2樓發現一具貓咪遺體，家屬聞訊後悲痛不已。

消防局長王志平亦抵達現場指揮救災，火勢於0時51分控制，1時10分火勢撲滅，初步研判起火原因為電氣因素，詳細起火原因仍待火調釐清當中。