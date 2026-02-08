德州發災難聲明！新世界螺旋蠅可鑽活體　曾有病患體內挖出150隻蟲

▲美國德州州長艾波特。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）1月29日發布全州災難聲明，防堵新世界螺旋蠅（New World Screwworm）入侵德州。新世界螺旋蠅能鑽入並啃食活體組織，正從中南美洲持續北移，為了保護牲畜與野生動物，德州提前動員政府資源進入備戰狀態。

紐約郵報報導，新世界螺旋蠅以活體組織為食，主要危害動物，但人類感染案例也時有所聞。去年，佛州一名癌症患者在多明尼加共和國旅遊後遭感染，醫師不得不開刀從他體內取出100至150隻蟲體，數量多到塞爆醫院抽吸機。今年1月，德州邊境南側的墨西哥城鎮已出現十多起螺旋蠅感染病例。

艾波特稱，目前新世界螺旋蠅尚未出現在德州或美國境內，但其向北蔓延的趨勢已構成嚴重威脅，「州法授權我採取行動，防止可能對德州財產造成嚴重損害的侵襲威脅，我不會等傷害波及牲畜與野生動物才動手」，如有必要，德州已做好準備徹底將其根除。

為了防堵蟲害，艾波特已下令德州公園與野生動物部（TPWD）及德州動物健康委員會（TAHC）組成應變小組。此外，德州正與美國農業部合作，斥資7.5億美元在德州愛丁堡興建設施，計畫培育並投放上億隻絕育的螺旋蠅。