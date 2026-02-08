還活著！烏兵戰死下葬後「死而復生」　母接電話激動淚崩

▲戰俘獲釋之後重返烏克蘭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭一名被宣告戰死、甚至已由家屬親手下葬的士兵，透過最新一波俘虜交換獲釋返國，並打電話報平安，讓母親激動流淚。這起「死而復生」的案例凸顯戰時身份確認的困難，也為烏克蘭7萬名失蹤者的家屬帶來一絲希望。

@cnn The mother of an Ukrainian soldier who was presumed dead hears her son's voice for the first time since his release from captivity. ♬ original sound - CNN

戰場失蹤 DNA比對確認身亡

BBC報導，現年45歲的士兵達列茨基（Nazar Daletskyi）是一名經驗豐富的戰士，早在2014年就曾投入戰場。2022年全面戰爭爆發後，他毅然重返前線，卻在同年5月失蹤。

儘管家屬曾接到不明來電稱達列茨基被俘，但此後音訊全無，他仍下落不明，被誰抓走、是否受傷等細節全沒提到，一家人不知道是否該相信這通不明電話，且對方還說著俄語。

直到一年之後，他的母親娜塔莉亞（Nataliya）才接到官方通知，得知在烏克蘭東南部停屍間發現一具嚴重燒毀的遺體，經DNA比對確認為達列茨基。2023年，家屬領回遺體後，在烏克蘭西部家鄉為他舉行隆重葬禮，並把遺體安葬在公墓，一家人陷入悲傷之中。

獄友傳來好消息：他還活著

不過就在去年9月，一名剛從俄羅斯獲釋的士兵主動聯繫，聲稱在獄中親眼見過達列茨基，且他還活著。只不過一家人從未與達列茨基通話過，也沒有親眼見到他，內心還不是十分肯定。

直到本周，達列茨基在最新一次換囚行動中獲釋，並踏上烏克蘭國土，虛弱地打電話回家報平安，全家人才敢相信這一切都是真的。

母親：我的寶貝兒 等了你好久

娜塔莉亞情緒相當激動，喜悅之情溢於言表，並在電話中反覆詢問兒子的身體狀況，確認兒子是否手腳健全，「我的寶貝兒子，我已經等了你這麼久」。

娜塔莉亞形容，這通電話的感覺非常奇妙，「我的兒子死了、被我親手埋葬，但這裡卻出現他的聲音。你能想像一名母親的心情感受嗎？是幸福，巨大的幸福」。

隨著達列茨基返鄉，家人正忙著從社交媒體撤下葬禮相關內容，也把村中英雄紀念牆上的照片取下，娜塔莉亞也準備兒子最愛的家常菜，等他恢復體力返家。

官方徹查 烏克蘭仍有7萬人失蹤

官方也已針對這起身份辨識錯誤事件展開調查。目前烏克蘭仍有約7萬人失蹤，其中大多數是士兵，有的人可能已經命喪戰場，無法領回遺體，但也有不少人被俘。

對這些人的家屬來說，達列茨基的狀況是他們心中的一絲希望。娜塔莉亞說，「我希望所有女性、母親、孩子都能接到這樣的電話，感受到這種喜悅。我現在只等著兒子回來，緊緊擁抱他，我非常愛他」。