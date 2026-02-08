　
泰國今大選！聚焦經濟、邊境衝突　首投族：物價狂漲薪資跟不上

▲▼ 泰國8日國會大選。（圖／路透）

▲泰國8日舉行國會大選。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國8日國會大選登場，約有60個政黨角逐500席國會席次，預計晚間6時30分起陸續公布非正式計票結果。由於泰國近年政局動盪，短短3年內換了3任總理，這次近5300萬選民手中選票所投出的結果將決定國家未來走向。

曼谷郵報、美聯社等報導，投票於當地時間上午8時開始，到了下午5時投票結束，屆時各站將進行公開計票，當地民調顯示，沒有任何政黨能夠獲得多數席次，預計將再次出現聯合政府。

如今外界關注的是誰會領導組成新政府以及有哪些政黨將組成聯合政府，這次選戰有3大政黨的民調領先，分別是泰自豪黨（Bhumjaithai）、人民黨（People’s Party）以及為泰黨（Pheu Thai）。

▲▼ 泰國8日國會大選。（圖／路透）

▲預計晚間6時30分起陸續公布非正式計票結果。（圖／路透）

三大政黨

人民黨由被解散的前進黨改組而成，被認為有望贏得最多席位，政見包括募兵制取代徵兵制、扶植中小企業，但改革派政治理念並未得到主要競爭對手認同，可能會被排除在聯合政府之外。

泰自豪黨由現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領軍，是外界認為最有可能組成下屆政府的政黨，有很大機會能與其他小黨組閣。該黨除了有政治優勢也有建制派支持。

為泰黨與前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族關係密切，派出外甥尤德查南（Yodchanan Wongsawat）出戰，延續民粹經濟路線，提出每日抽出9位百萬富翁、每月最低收入3000泰銖等政見。

▲▼ 泰國8日國會大選。（圖／路透）

▲此次選舉有兩大議題最受關注，分別是經濟以及與柬埔寨的邊境衝突。（圖／路透）

選戰兩大議題　經濟＆邊境衝突

此次選舉有兩大議題最受關注，分別是經濟以及與柬埔寨的邊境衝突。

泰國經濟低迷，去年GDP增長估僅2.2%，今年預估更跌至1.2%至2.2%，開泰銀行首席經濟學家警告，泰國可能從「鐵氟龍泰國」淪為「亞洲病夫」。首投族、20歲學生阿奇納達（Achinadda Limleartpholaboon）表示，物價狂漲但薪資跟不上，還沒決定要投給哪個政黨，但下一任政府必須致力於振興經濟。

泰柬邊境緊張也成選戰焦點，泰國與柬埔寨去年爆發邊界軍事衝突，到了今年2月再度傳出榴彈襲擊事件，助長民族主義情緒。法政大學政治學講師普拉威（Purawich Watanasukh）表示，「民族主義與國安問題已成為影響選民決策的關鍵因素，進一步強化以身分認同為基礎、聚焦於主權維護的政治論述」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

