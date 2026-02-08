台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

▲台鐵產業工會呼籲台鐵鬆綁服儀規定，且比照航空公司開放穿著運動鞋。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應職業健康與國際趨勢，國籍航空陸續放寬空服員服儀規定，開放值勤可穿著「運動鞋」，台鐵產業工會也盤點台鐵服儀規定，呼籲檢討男性頭髮不能過長、女性襯衫內不能穿深色內衣，以及穿黑色皮鞋等規定，並開放員工可穿黑色運動鞋上班。

航空公司掀起「服儀鬆綁浪潮」，不少國際航空公司已開放空服員穿著平底鞋、運動鞋、褲裝值勤，美國聯合航空、阿拉斯加航空、英國維珍航空不但開放空服員可露出刺青，阿拉斯加航空更鬆綁員工的耳環和鼻釘等規定，國籍航空華航今年也正式開放空服員執勤時可穿著黑色運動鞋，台鐵產業工會也爭取鬆綁服儀規定。

根據台鐵內部規定，男性員工頭髮不宜過耳，建議勿留長髮，襯衫內應著白色內衣，需穿黑色素面皮鞋、深色紳士襪；女性員工也規定襯衫內不能穿著深色內衣，要穿黑色素面包鞋，可畫眼妝、美睫但要求不可過於誇大。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，最近盤點台鐵服儀規定，發現許多不符合人權的規定，包括男生不能留長髮、女生不能穿著深色內衣，鞋子並非公司發放，卻要求要男生要穿著黑色皮鞋，女生穿黑色包鞋，但列車長等職務需要長時間走動、不定期查票，黑色皮鞋不利於整天行走。

朱智宇指出，工會期待台鐵公司化後可以與時俱進，近幾年航空公司已逐步放寬服儀規定，希望台鐵公司可以跟上，檢討更符合人權和平權的服儀規定，並開放員工可穿著黑色運動鞋。

至於未來是否會檢討服儀規定，台鐵公司表示，針對該案沒有回應。