　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會呼籲台鐵鬆綁服儀規定，且比照航空公司開放穿著運動鞋。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應職業健康與國際趨勢，國籍航空陸續放寬空服員服儀規定，開放值勤可穿著「運動鞋」，台鐵產業工會也盤點台鐵服儀規定，呼籲檢討男性頭髮不能過長、女性襯衫內不能穿深色內衣，以及穿黑色皮鞋等規定，並開放員工可穿黑色運動鞋上班。

航空公司掀起「服儀鬆綁浪潮」，不少國際航空公司已開放空服員穿著平底鞋、運動鞋、褲裝值勤，美國聯合航空、阿拉斯加航空、英國維珍航空不但開放空服員可露出刺青，阿拉斯加航空更鬆綁員工的耳環和鼻釘等規定，國籍航空華航今年也正式開放空服員執勤時可穿著黑色運動鞋，台鐵產業工會也爭取鬆綁服儀規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台鐵內部規定，男性員工頭髮不宜過耳，建議勿留長髮，襯衫內應著白色內衣，需穿黑色素面皮鞋、深色紳士襪；女性員工也規定襯衫內不能穿著深色內衣，要穿黑色素面包鞋，可畫眼妝、美睫但要求不可過於誇大。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，最近盤點台鐵服儀規定，發現許多不符合人權的規定，包括男生不能留長髮、女生不能穿著深色內衣，鞋子並非公司發放，卻要求要男生要穿著黑色皮鞋，女生穿黑色包鞋，但列車長等職務需要長時間走動、不定期查票，黑色皮鞋不利於整天行走。

朱智宇指出，工會期待台鐵公司化後可以與時俱進，近幾年航空公司已逐步放寬服儀規定，希望台鐵公司可以跟上，檢討更符合人權和平權的服儀規定，並開放員工可穿著黑色運動鞋。

至於未來是否會檢討服儀規定，台鐵公司表示，針對該案沒有回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

賈永婕驚喊現在才知「林宅血案發生在她年代」遭出征！網轟無知

快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」

禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆：叭三X...全網怒炸

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭傷痛：從小被迫與父分開

台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒　網喊：冷久一點

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼　網勸： 快逃

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

賈永婕驚喊現在才知「林宅血案發生在她年代」遭出征！網轟無知

快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」

禮讓救護車遭惡逼飆粗話！「運兵車」囂張嗆：叭三X...全網怒炸

《世紀血案》扭曲真相　美麗島受難家屬揭傷痛：從小被迫與父分開

台鐵男短髮不過耳、女禁黑內衣　工會籲鬆綁服儀、開放運動鞋

急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒　網喊：冷久一點

春節國旅平均訂房率43.03%　嘉義市近6成最高

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼　網勸： 快逃

監察院「林宅血案」報告　揭情治單位操控媒體釋放5大假訊息

寒流發威全台有感降溫　最冷探5度「高山有望迎雪」

兄弟雙將沒進WBC名單　宋晟睿、吳俊偉吐心聲：在電視機前加油

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

「九份都日本人、沖繩都台人」網炸鍋　點名1國旅客：佔據台灣景點

批《世紀血案》挑戰道德底線污辱歷史　郭國文喊抵制：一日都不能上映

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

蕭旭岑酸谷立言只比科長大遭藍委打臉　鄭麗文：民進黨惡意操作

伊森、森根聯手射落雷霆　KD生涯總進球數超越傳奇

【小心觸法挨罰】哈士奇探頭吹風超CHILL　飼主恐吞1萬8罰單

生活熱門新聞

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

HBL爆「情侶看台埋胸」激戰　15秒片瘋傳

《世紀血案》未取得同意　監委：林義雄不知情

老鼠入侵北捷「研判由旅客背包竄出」 網看傻

更多熱門

相關新聞

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

台鐵舊宿舍活化　枋寮「彩虹藝鐵」園區2月7日開幕

位於枋寮火車站旁儲運路的「彩虹藝鐵」園區，距離車站步行約3分鐘，前身為台鐵舊宿舍，台鐵公司整合既有建物及周邊土地，以園區經營模式辦理招商作業，由愛琴海岸開發實業公司得標進駐，經整建後，今天(7日)正式對外開放。

最美區間車座椅甩「胎哥」汙名　117年前全數更換

最美區間車座椅甩「胎哥」汙名　117年前全數更換

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

台鐵春節限定「食炸開運便當」吃出防詐5步驟

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

台鐵去年重大事故少5成、異常降11%　推8大基礎設施改善

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

台鐵營收創新高「賣便當年賺8億」　明年上半年啟動票價檢討

關鍵字：

台鐵服儀運動鞋台鐵產業工會航空

讀者迴響

熱門新聞

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

估跌破6℃　最冷時刻要來了

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

《世紀血案》燒更大！　「影射史明是兇手」疑電影劇本流出

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面