國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比基尼妹鑽桌底！淫魔艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

▲▼ 美國司法部公開的艾普斯坦案文件中出現馬斯克與祖克柏身影。（圖／翻攝自美國司法部）

▲ 穿著比基尼的女子趴在桌子下。（圖／翻攝自美國司法部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部最新公開的艾普斯坦（Jeffrey Epstein，又譯愛潑斯坦）案文件中一張照片引發關注，畫面中這名已故淫魔富商與2名男子坐在桌前操作筆電，桌下卻有一名身穿白色比基尼的女子匍匐爬行，牆上還掛著一幅全裸嬰兒畫作，詭異場景令外界譁然。

照片攝於「戀童島」　女子臀部朝外趴地

《紐約郵報》報導，照片中艾普斯坦身穿白色T恤和黑色運動褲，褲子上繡有「LSJ」字樣，很可能指的是他位於加勒比海的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little Saint James），因其性侵醜聞又稱為「戀童島」。

照片中這名身分不明的女子面朝牆壁趴在地上，臀部朝外，腳邊還有一雙橘色拖鞋。美國司法部在公開照片前，已將女子臀部及牆上裸嬰畫作敏感部位塗黑處理。

▲▼ 美國司法部公開的艾普斯坦案文件中出現馬斯克與祖克柏身影。（圖／翻攝自美國司法部）

▲ 照片中明顯可見祖克柏與馬斯克身影。（圖／翻攝自美國司法部）

曾與馬斯克祖克柏晚宴　電郵內容曝光

此外，文件還揭露艾普斯坦曾於2015年8月2日發電郵給自己，提到當晚將在洛杉磯與特斯拉執行長馬斯克、Facebook創辦人祖克柏及PayPal創辦人提爾共進晚餐。隔天他再度寄給自己一張晚宴照片，清楚可見馬斯克和祖克柏的身影，不過出現在文件中並不代表涉及不法行為。

艾普斯坦獄中死亡　與多國權貴關係密切

艾普斯坦2008年因兒童性犯罪遭定罪，2019年在獄中等待性販運案審判時死亡，終年66歲。陸續公開的調查文件顯示，他與美國總統川普、英國安德魯王子及挪威王儲妃等權貴關係密切。

法國資深政治人物賈克朗（Jack Lang）也因捲入文件內容面臨辭去阿拉伯世界研究所負責人的輿論壓力，他的女兒卡洛琳更在艾普斯坦遺囑中被列為500萬歐元受益人，法國檢方正以「加重稅務詐欺洗錢罪」展開調查。

02/06 全台詐欺最新數據

艾普斯坦戀童島馬斯克祖克柏稅務調查

