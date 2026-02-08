伊朗警告：若遭攻擊「將打擊美軍基地」　除核議題外免談

▲ 阿拉奇對美方釋出警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇7日接受《半島電視台》專訪時強硬警告，若美軍對伊朗發動攻擊，德黑蘭將反擊部署在中東地區的美軍基地，但不會攻擊收容這些基地的鄰國。他強調，「我們無法攻擊美國本土，但會鎖定該地區的美軍基地。我們不會攻擊鄰國，而是針對駐紮其中的美軍設施，兩者有很大差異。」

美伊間接核談判氣氛正面 下輪時間未定

《路透》報導，阿拉奇這番發言前一天，美伊兩國在阿曼首都馬斯開特進行間接核談判。儘管雙方都形容6日的會談氣氛正面，阿拉奇稱下一輪談判時間尚未敲定，但美國總統川普透露可能在下周初舉行。阿拉奇表示，「我們和華府都認為應該儘快進行。」

川普近期在中東大規模集結海軍武力，並威脅對伊朗動武，要求德黑蘭放棄鈾濃縮活動、停止研發彈道飛彈，並終止對區域武裝組織的支持。鈾濃縮被視為製造核武的可能途徑，但伊朗長期否認有意將核燃料生產武器化。

德黑蘭態度堅定 核議題外一律免談

對於談判議題，阿拉奇態度堅定，「任何對話都必須避免威脅和施壓手段，德黑蘭只討論核議題，不會和美國討論其他任何問題。」

美軍去年6月曾轟炸伊朗核設施，加入以色列為期12天轟炸行動的最後階段。德黑蘭隨後宣布停止鈾濃縮活動，但也以飛彈攻擊卡達境內美軍基地作為回應。伊朗堅持要求承認其鈾濃縮權利，且認為將飛彈計畫納入談判將使其面臨遭以色列攻擊的風險。