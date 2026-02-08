美FDA出手！　「每月只要1500元」廉價版瘦瘦針夭折

▲ 「瘦瘦針」正風靡減肥市場。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國遠距醫療業者Hims & Hers於7日緊急喊停旗下49美元（約新台幣1548元）減肥藥計畫，這款原定本周上市的Wegovy（週纖達）仿製口服藥因食品藥物管理局（FDA）揚言祭出法律行動，不到48小時後便胎死腹中。

綜合CNBC等外媒，該公司在社群平台發文宣布，「與業界利益相關者進行建設性對話後」，決定停止供應這項療程，但強調仍致力為數百萬美國民眾提供可負擔的醫療服務。

49美元挑戰原廠藥 引爆藥廠強烈反彈

這起風波源自Hims於5日宣布，將以每月49美元價格推出司美格魯肽（Semaglutide）口服藥，較丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）Wegovy（俗稱瘦瘦針）便宜上百美元，消息一出立刻引發反彈。

諾和諾德痛批Hims「非法大規模調劑」，揚言採取法律及監管行動。競爭對手禮來（Eli Lilly）也發表聲明指出，患者值得比「毫無臨床證據的仿製品」更好的選擇。

FDA動用執法工具 轉介司法部處理

FDA隨即於6日宣布，將限制GLP-1成分取得管道，並將Hims轉介司法部處理。FDA局長馬卡里（Marty Makary）聲明表示，將「運用所有可用的合規與執法工具」，處理未經證實的說法及公衛疑慮。這項行動與藥品短缺政策轉變有關，FDA已於2024年認定GLP-1藥物不再短缺，理應終止調劑藥物販售許可。

超級盃投放廣告 健康鴻溝訴求諷刺收場

諷刺的是，Hims計畫在8日超級盃賽事期間投放廣告，內容由饒舌歌手凡夫俗子（Common）配音強調「美國貧富差距已演變為健康鴻溝」，如今顯得格外尷尬。