　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美FDA出手！　「每月只要1500元」廉價版瘦瘦針夭折

▲▼減重,減肥。（圖／VCG）

▲ 「瘦瘦針」正風靡減肥市場。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國遠距醫療業者Hims & Hers於7日緊急喊停旗下49美元（約新台幣1548元）減肥藥計畫，這款原定本周上市的Wegovy（週纖達）仿製口服藥因食品藥物管理局（FDA）揚言祭出法律行動，不到48小時後便胎死腹中。

綜合CNBC等外媒，該公司在社群平台發文宣布，「與業界利益相關者進行建設性對話後」，決定停止供應這項療程，但強調仍致力為數百萬美國民眾提供可負擔的醫療服務。

49美元挑戰原廠藥　引爆藥廠強烈反彈

這起風波源自Hims於5日宣布，將以每月49美元價格推出司美格魯肽（Semaglutide）口服藥，較丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）Wegovy（俗稱瘦瘦針）便宜上百美元，消息一出立刻引發反彈。

諾和諾德痛批Hims「非法大規模調劑」，揚言採取法律及監管行動。競爭對手禮來（Eli Lilly）也發表聲明指出，患者值得比「毫無臨床證據的仿製品」更好的選擇。

FDA動用執法工具　轉介司法部處理

FDA隨即於6日宣布，將限制GLP-1成分取得管道，並將Hims轉介司法部處理。FDA局長馬卡里（Marty Makary）聲明表示，將「運用所有可用的合規與執法工具」，處理未經證實的說法及公衛疑慮。這項行動與藥品短缺政策轉變有關，FDA已於2024年認定GLP-1藥物不再短缺，理應終止調劑藥物販售許可。

超級盃投放廣告　健康鴻溝訴求諷刺收場

諷刺的是，Hims計畫在8日超級盃賽事期間投放廣告，內容由饒舌歌手凡夫俗子（Common）配音強調「美國貧富差距已演變為健康鴻溝」，如今顯得格外尷尬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀
性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年
獨／北捷2站縱火犯背景曝　有台大+留日高學歷
最狂尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎！安慰獎1.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

零下23度急凍！暴雪襲南韓　濟州機場「163航班取消」影響上萬人

日本藍寶堅尼「失控撞6車」！害2警骨折重傷　丟包受傷女伴肇逃

遊樂設施載26人「突斷裂墜地」影片曝光　警救人殉職

美FDA出手！　「每月只要1500元」廉價版瘦瘦針夭折

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

川普會晤宏都拉斯親台派總統　讚共享美國優先價值觀

不明飛行物出沒！甩開美軍無人機鎖定　直擊影片曝光

日本眾議院大選遇大雪「投票率下降」！　日航19航班取消

情色教主雪碧「被關小黑屋」查全裸照！新加坡證實遣返　原因曝光

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

零下23度急凍！暴雪襲南韓　濟州機場「163航班取消」影響上萬人

日本藍寶堅尼「失控撞6車」！害2警骨折重傷　丟包受傷女伴肇逃

遊樂設施載26人「突斷裂墜地」影片曝光　警救人殉職

美FDA出手！　「每月只要1500元」廉價版瘦瘦針夭折

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

川普會晤宏都拉斯親台派總統　讚共享美國優先價值觀

不明飛行物出沒！甩開美軍無人機鎖定　直擊影片曝光

日本眾議院大選遇大雪「投票率下降」！　日航19航班取消

情色教主雪碧「被關小黑屋」查全裸照！新加坡證實遣返　原因曝光

嘉基辦縣市暖心圍爐　陪伴600獨居長輩共度溫馨春節

吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」：你了解我嗎

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

自來水管遭挖破50公分「上萬戶受影響」　侯友宜指示明早搶修完畢

石川集團幸福留才戰勝高山缺工　阿里山賓館有望挑戰5億營收

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

不是唸ㄐㄩㄝˊ！「新堀江」正確讀音曝光　網愣：到底誰聽得懂

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

國際熱門新聞

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」不甘心

台潛水員溺斃原因曝！赴日「打撈遺骨」喪命

美股大反彈！川普預言：任期結束前將突破10萬點

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

巨大鞦韆載26人突斷！　警救人殉職

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

更多熱門

相關新聞

國內瘦瘦針21件疑似不良反應通報　多腸胃症狀、噁心嘔吐

國內瘦瘦針21件疑似不良反應通報　多腸胃症狀、噁心嘔吐

全球掀起瘦瘦針減重風潮，也引發安全性討論。食品藥物管理署今（7）日說明，國內近3年共接獲21件瘦瘦針疑似不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，尚未有嚴重不良反應，也沒有觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢。不過食藥署提醒，該藥品要經醫師評估處方，民眾不要從非正規管道自行購買。

川普出手！TrumpRx網站上線　減肥藥降價

川普出手！TrumpRx網站上線　減肥藥降價

女打「瘦瘦針」月經大亂　醫揭關鍵：體脂降太快出事

女打「瘦瘦針」月經大亂　醫揭關鍵：體脂降太快出事

出國代購或未申請攜入瘦瘦針恐觸法

出國代購或未申請攜入瘦瘦針恐觸法

「瘦瘦針」爆大規模副作用訴訟　美英示警胰臟炎、肺栓塞

「瘦瘦針」爆大規模副作用訴訟　美英示警胰臟炎、肺栓塞

關鍵字：

瘦瘦針FDA減肥藥Hims仿製藥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面