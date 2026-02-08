　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普改寫軍售規則！　美學者：台灣能否列「優先名單」立院成關鍵

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普簽行政命令，改變對外軍售優先順序。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普簽署行政命令，宣布改變延續數十年的對外軍售模式，未來將優先供應武器給國防支出高且具戰略價值的盟友。美國學者認為，這項政策調整對台灣而言是正面訊號，但前提是立法院必須通過相關軍購預算。

推翻「先到先得」原則　依戰略地位排序

白宮6日宣布，川普正式簽署「美國優先武器移轉戰略」行政命令，推翻過去「先到先得」的交貨原則。《路透》報導，這是華府武器銷售政策的重大轉向，未來將以夥伴國家的國防投入程度、戰略地位重要性及對美國經濟安全的貢獻度作為優先考量。

白宮聲明強調，聯邦機構將重新編排外國軍售清單，優先交付給那些大幅投資自身防衛能力、在關鍵地理位置扮演要角的合作夥伴，這項變革也與北約各國承諾提升國防支出至GDP的5%相呼應。

學者：台灣符合優先夥伴資格

儘管行政命令並未點名特定國家，但美國學者認為，台灣應符合所謂「優先夥伴」資格。喬治梅森大學（George Mason University）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）向《中央社》表示，這對台灣是正面發展，因過去美國國防廠商不一定會按照華府政策優先順序生產交付武器，而新戰略應有助改善此問題。

洪澤克分析，美國去年12月宣布的110億美元對台軍售案，很可能就是依循這套思維進行談判，認為新政策應能加快武器交付速度，但關鍵在於立法院是否同意支付相關費用。

賴清德承諾2030年前國防支出達GDP 5%

他坦言對這點感到擔憂，但台灣理應符合華府認定的優先夥伴標準，在川普政府「國家安全戰略」中占有重要地位，且賴政府已承諾大幅增加國防支出。

總統賴清德多次表示，台灣國防支出將在今年提升至GDP的3.3%，並承諾在2030年前提高至5%。白宮去年12月公布的「國家安全戰略」報告也明確指出，嚇阻針對台灣的衝突是美國優先事項。

美方不滿預算卡關　新令對立院形成壓力

但洪澤克也示警，美國行政部門及國會顯然對台灣國防預算在立院被擋感到不滿，認為川普這項命令將對立院形成更大壓力。美國國會議員近期已接連關切在野黨阻擋8年期1.25兆元國防特別條例的情況，若台灣無法通過足以支付軍售案的預算，美國政府可能將台灣排除在優先名單之外。

《世紀血案》延燒！　監察院「林宅血案」報告曝滅門行凶過程
快訊／寒流發威！21縣市低溫特報「急凍剩6度」
快訊／毛孩的彩虹天堂「35歲負責人死亡」
初選爆冷！周曉芸輸給超市員工　黃國昌：民調執行出狀況
4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍　母妻崩潰哭嚎
山西生物科技公司爆炸　已造成8人死亡

川普改寫軍售規則！　美學者：台灣能否列「優先名單」立院成關鍵

美國總統川普主導成立的「和平理事會」（Board of Peace），預定於2月19日舉行首次領袖級會議，相關消息已獲一名美國官員證實，但具體議程與出席名單尚未對外公布。

川普軍售台灣國防預算美台關係

