16天選戰史上最短！日本眾議院大選決勝負　結果今深夜出爐

▲高市早苗承諾，如果執政聯盟未能在眾議院選舉拿下過半席次，將會請辭以示負責。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本第51次眾議院選舉8日上午7時正式開跑，全國各地投票所同步開放民眾投票。這場國會大選從正式解散到投票僅16天，因此也被視為是戰後最短期的「閃電決戰」。除了部分投票所外，8日晚間8時投票結束後將立即開票，預計深夜就能揭曉大致結果。

根據《每日新聞》報導，這次選舉共有465個席次激烈競爭，其中包括289個小選區席次及11個比例代表區的176席。日本首相高市早苗先前已明確劃下勝敗分界線，宣告與日本維新會共同組成的執政聯盟必須拿下國會過半數席次，否則將請辭負責。

根據日本各大媒體投票前進行的民調顯示，執政陣營氣勢強勁，甚至有機會攻下國會三分之二席次門檻，也就是310席，不過最終結果仍要看各個膠著選區的票數流向。

值得關注的是，選舉當天的天氣狀況令人憂心。氣象預報指出，日本海沿岸地區恐將迎來大雪高峰期，就連東京23區等太平洋沿岸城市都可能出現積雪。惡劣天候恐怕嚴重影響投票意願，若投票率大幅下滑，也會直接左右選舉結果。上屆眾議院選舉小選區投票率為53.85%，這次能否維持甚至突破，成為觀察重點。

高市早苗1月19日突然宣布解散國會的決定，震撼日本政壇。1月23日眾議院正式解散後，距離2月8日投開票僅僅只有16天時間，創下日本戰後最短選戰紀錄，也讓這場政治對決被冠上「超短期決戰」的稱號。