社會 社會焦點 保障人權

涉酒駕+毒駕！嘉義惡男撞死78歲翁肇逃　檢聲押獲准

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉7日凌晨4時許傳出一起死亡車禍，警方調查，26歲的黃男駕駛自小客車行經美村中山路五段時，猛力撞上另名騎機車的78歲吳姓老翁，導致吳翁重傷慘死；黃男在肇事後並未停下，而是踩下油門逃逸，導致另名何姓騎士行經事故處時因視線不佳而撞上摔車受傷，幸無生命危險。警方事後於上午11時30分許逮捕黃嫌，發現其酒測值高達0.27mg/L，二級毒品快篩呈陽性反應，後續遭檢方依酒駕致死及肇事逃逸罪聲押，並於7日晚間10時許由嘉義地院裁準。

警方調查，當時死者吳翁騎車行經事故路段，，突遭同向行駛的汽車追撞，強大撞擊力道將人車彈飛，吳男雖有配戴安全帽，仍因傷勢過重，由救護車送往嘉義基督教醫院搶救，最終宣告不治。肇事駕駛卻未停車報案，直接加速逃逸，留下滿地零件與倒地機車。警方表示，吳男倒地後，68歲何姓男子騎機車行經該處，疑因視線不佳、煞車不及，直接撞上事故車輛摔倒受傷，所幸意識清楚，送醫治療並無生命危險。

▲黃男酒駕追撞前方機車騎士肇逃，騎士重傷不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃男酒駕追撞前方機車騎士肇逃，導致騎士重傷不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

案發後警方調閱監視器畫面追查，於當天11時30分許將黃嫌拘提到案，且案發已7小時，黃嫌酒測值仍高達0.27mg/L，同時警方也進行毒品唾液快篩，發現黃嫌第二集毒品呈現陽性反應，研判可能涉及毒駕、酒駕，毒品部分現已進一步尿檢進行鑑定。

黃嫌於7日傍晚解送嘉義地檢署，經檢方偵訊後，認為涉犯刑法「酒後駕駛動力交通工具致人於死、肇事致人於死而逃逸」等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且最輕本刑3年以上，勢將承擔鉅額民事賠償責任，且其肇事後逃逸，足認無法排除被告將來為逃避刑事、民事責任而逃亡之可能，為確保後續偵查、審判，訊後向地方法院聲請羈押，並於當天晚間10時許裁定獲准。

▲黃男酒駕追撞前方機車騎士肇逃，騎士重傷不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

02/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國一名20歲特斯拉（Tesla）駕駛受困起火的車內，絕望撥打911報案求救的錄音曝光，他在電話中不斷哀求「救救我，我快死了」，最終仍不幸身亡，這起悲劇也再度引發外界質疑特斯拉車門設計的安全性問題。

關鍵字：

嘉義車禍酒駕肇逃

