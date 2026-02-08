　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

（示意圖／photoAC）

▲醫師張家銘表示，身體老化不是全身一起衰退，而是由大腦、肌肉、腸道先變調，顧好這三處，就能有效抗衰老。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

大多數人普遍會經歷生老病死，基因醫師張家銘指出，身體老化方面，不是全身同時發生，而是由少數關鍵器官率先失衡，再透過神經、代謝與免疫系統，逐步擴散影響全身，同時引述國際期刊《Cells》的重要綜論，國外研究團隊提出「由局部到全身（local-to-global）」的老化模式。因此，張醫師提醒民眾從大腦、肌肉與腸道這三個關鍵節點慢慢調整，有機會改寫老化速度。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘7日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到全身（local-to-global）」的老化模式，認為老化並非平均衰退，而是特定器官先出現亂流，進而帶動整體系統走向老化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張醫師說明，臨床上常見不少民眾感覺年紀一到，精神、體力與腸胃狀況似乎同時變差，但實際上，多數人的老化往往有清楚的起點；從臨床與分子醫學角度來看，真正扮演老化「指揮核心」的器官，主要集中在大腦、骨骼肌與腸道。因此，只要這三個系統之一率先失去平衡，老化就可能被放大，如同骨牌效應般，影響一個接一個接連發生。

張醫師指出，大腦往往是最早出現警訊的器官之一，許多人一開始並非罹患明確疾病，而是出現腦霧、睡眠品質下降、情緒容易受影響等狀況，常被誤認為只是壓力或心理問題。然而從分子層次來看，這些變化往往與大腦調控中樞失衡有關，特別是下視丘功能異常，可能導致生理節律混亂，進而影響睡眠、體溫調節、代謝節奏與免疫反應，使老化訊號被持續放大。

至於骨骼肌方面，張醫師強調，肌肉不只是隨年齡被動退化的組織，而是主動參與全身老化進程的重要器官。當肌肉量與肌力下降，不僅影響活動能力，也會改變全身的分子環境。骨骼肌能分泌多種訊號分子，影響大腦、肝臟、脂肪組織與免疫系統，一旦肌肉這個局部系統失衡，抗老訊號減少、發炎訊號增加，老化速度便會明顯加快，這也是臨床上肌少症患者往往老化特別迅速的原因。

最後是腸道方面，張醫師認為這是許多人最容易忽略的，卻是相當關鍵的老化起點。腸道被視為全身慢性發炎的源頭控制點，當腸道屏障老化、緊密連結鬆動，細菌內毒素進入血液，低度慢性發炎便可能長期存在，逐漸影響血管、代謝、神經與免疫系統，表現為各種慢性病與老化現象。

張醫師也強調，這項研究最重要的啟示，在於重新將老化視為一個「系統管理問題」，而非單一器官損壞。民眾透過調整生活型態，老化的方向與速度，仍有機會被重新改寫，包括穩定作息與生理節律、規律進行有氧與阻力訓練，讓骨骼肌重新參與全身訊號傳遞，以及以高纖、少加工、多樣化植物性飲食照顧腸道健康。

延伸閱讀
102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清　鄰居曝真實情況
她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯　丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
冬奧爆「陰莖門」醜聞！選手下體打玻尿酸　為飛更遠
飛機降落驚傳「輪子脫落」　桃園機場跑道暫關閉
高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！　300萬人看傻
全日空與日本航空已取消231個航班！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

德威航空濟州返台班機輪子脫落　桃機北跑道暫關閉檢查

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

糖尿病「年輕化」全球關注！醫師解析飲食與生活影響　3字口訣預防與改善

快訊／16:41花蓮縣規模3.9地震　最大震度1級

快訊／21縣市低溫特報「10地非常寒冷」　急凍至明晨

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

德威航空濟州返台班機輪子脫落　桃機北跑道暫關閉檢查

高鐵乘客將「座椅轉90度」面窗！300萬人看傻：自己打造觀光列車

入夜寒流影響再探5度　除夕恐又有冷空氣「北東濕涼」

「這3器官」失衡就快速老化！研究曝：淺眠、腦霧是恐怖訊號

糖尿病「年輕化」全球關注！醫師解析飲食與生活影響　3字口訣預防與改善

快訊／16:41花蓮縣規模3.9地震　最大震度1級

快訊／21縣市低溫特報「10地非常寒冷」　急凍至明晨

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆還原平地

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

要罵就罵我！海神代理主帥朱永弘扛5連敗霸喊：罵我多難聽都行但別罵球員

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

日本星巴克宣布不再「免費提供紙袋」！時間點曝　7成店舖飲品調漲

中媒評論：若「高市早苗」壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

年節將至溫情先到　枋寮警+志工深入社區關懷弱勢

國民黨主席鄭麗文南下屏東掃街拜票　深入社區傾聽民意

曾莞婷模仿暴走族　也太犧牲了

生活熱門新聞

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

估跌破6℃　最冷時刻要來了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

「九份都日本人」網點名1國旅客：擠滿台灣景點

更多熱門

相關新聞

深海驚見「巨型幽靈水母」！和公車差不多大

深海驚見「巨型幽靈水母」！和公車差不多大

美國史密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）於2月3日發布的新聞稿指出，一隻極為罕見的巨型幽靈水母（Stygiomedusa gigantea）近日在阿根廷外海被成功拍攝下來，提供科學界得以窺見這種難得一見的深海巨型生物。

運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元

運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元

初一不能回娘家？人妻遭婆婆勸阻「會分走娘家福氣」

初一不能回娘家？人妻遭婆婆勸阻「會分走娘家福氣」

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼

公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」傻眼

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

關鍵字：

張家銘老化周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

快訊／寇世勳道歉！　喊話《世紀血案》劇組停止製作

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

李毓芬淡出演藝圈「40歲身材超狂」

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

林宅血案9歲長女中6刀活下來！林奐均奪金曲獎陶晶瑩哽咽

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面